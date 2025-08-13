13 de agosto de 2025 - 13:23

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir"

La justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: Hoy vuelvo a vivir.

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir".

Los Andes
El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi

Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abusos y violencia contra la actriz

asi reacciono julieta prandi a la condena a 19 anos de prision que recibio su exmarido, claudio contardi

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

El testimonio de Julieta Prandi tras la condena a prisión de su exmarido

Visiblemente conmovida a la salida de los tribunales, Prandi expresó: “Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”. La artista, que denunció a Contardi años atrás por abuso sexual y violencia, sostuvo que la detención inmediata del condenado representa un alivio tras un proceso que definió como “un gran desgaste emocional”.

“Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”, reclamó. Consultada por el impacto en su entorno familiar, agregó: “Mis hijos están cayendo de la gravedad de los hechos”.

Durante su declaración cuestionó las trabas judiciales que atravesó: “No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia”. Celebró que la pena impuesta sea la solicitada por la querella y dejó un mensaje contundente: “Que viva el infierno que yo viví”.

En un pasaje clave de su testimonio, remarcó que la violencia sexual dentro del matrimonio también debe ser reconocida y castigada: “No es no, incluso estando casada”.

