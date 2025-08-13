Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir".

La justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

En un fallo que marca un antes y un después para la actriz Julieta Prandi, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Zárate-Campana condenó este martes a Claudio Contardi, su exmarido, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, delito que provocó un grave daño en la salud mental de la víctima.

El testimonio de Julieta Prandi tras la condena a prisión de su exmarido Visiblemente conmovida a la salida de los tribunales, Prandi expresó: “Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”. La artista, que denunció a Contardi años atrás por abuso sexual y violencia, sostuvo que la detención inmediata del condenado representa un alivio tras un proceso que definió como “un gran desgaste emocional”.

“Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”, reclamó. Consultada por el impacto en su entorno familiar, agregó: “Mis hijos están cayendo de la gravedad de los hechos”.

Embed Durante su declaración cuestionó las trabas judiciales que atravesó: “No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia”. Celebró que la pena impuesta sea la solicitada por la querella y dejó un mensaje contundente: “Que viva el infierno que yo viví”.

En un pasaje clave de su testimonio, remarcó que la violencia sexual dentro del matrimonio también debe ser reconocida y castigada: “No es no, incluso estando casada”.