13 de agosto de 2025 - 11:32

Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abusos y violencia contra la actriz

Se ordenó la detención inmediata.

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi

Foto:

Captura
Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, declaró en la justicia y se conocieron detalles del escrito
Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, declaró en la justicia y se conocieron detalles del escrito

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Guillermo Francella encarna 16 arquetipos argentinos que todos podemos identificar.

Sorprendió a todos: Guillermo Francella le envió un particular mensaje a Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos
juicio a claudio contardi: un testigo revelo el control y la violencia que sufrio julieta prandi

Juicio a Claudio Contardi: un testigo reveló el control y la violencia que sufrió Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi, mientras que se ordenó la detención inmediata.

La conductora, quien estaba junto con sus abogados y su pareja Emanuel Ortega, se enteró de la condena antes de ingresar al tribunal.

De igual modo, se la pudo ver conmovida y abrazada a su novio, con quien celebró la noticia de los 19 años de prisión efectiva anunciada por los jueces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1955640688739078375&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1955639605622923604&partner=&hide_thread=false
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

escapo del juzgado: claudio contardi volvio a reafirmar su inocencia frente a la denuncia de julieta prandi

Escapó del juzgado: Claudio Contardi volvió a reafirmar su inocencia frente a la denuncia de Julieta Prandi

Por Redacción Espectáculos
el exmarido de julieta prandi no podra salir del pais y piden 50 anos de carcel: cuando habra veredicto final

El exmarido de Julieta Prandi no podrá salir del país y piden 50 años de cárcel: cuándo habrá veredicto final

Por Redacción Policiales
julieta prandi hablo en la previa a los alegatos del juicio contra su ex: es un criminal, tiene que estar detenido

Julieta Prandi habló en la previa a los alegatos del juicio contra su ex: "Es un criminal, tiene que estar detenido"

Por Redacción Policiales
Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

El pedido desesperado que Emanuel Ortega le hizo a la Justicia durante el juicio contra Claudio Contardi

Por Agustín Zamora