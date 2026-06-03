Asesinato del empleado municipal: quiénes son los 7 detenidos y cuál fue su rol en la errada planificación

Con la detención de cuatro sujetos que habrían participado en el asesinato de Germán David Di Giovambattista (40) , ya son 7 los detenidos que formaron parte de una banda que habría planificado el rescate de una moto robada y, en su lugar, terminó con la vida del empleado de la Municipalidad de Guaymallén en la puerta de su casa.

Asesinato del municipal de Guaymallén: un barra de Maipú imputado y dudas sobre otro detenido

Hoy la fiscalía de Homicidios dio a conocer la identidad de todos los imputados, entre los quienes se encuentran un comerciante que tiene un negocio multirrubro en Cruz de Piedra, Maipú, identificado como Gustavo Alfredo Gómez Knap , y su hijo Lucas Lisanti Gómez , quien trabaja con su padre y a quien, previo al crimen, le habían robado una moto.

Ambos fueron los primeros detenidos: el 29 de abril pasado, tras ser apresados, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo los imputó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma en calidad de partícipes secundarios y pasaron a la cárcel.

El lunes pasado, a las 12:50, efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), que realizaban tareas de búsqueda en el marco de una medida judicial vigente, lograron la aprehensión de Brian Jesús Amaya Gómez (34) , un conocido líder de la hinchada de Deportivo Maipú que caminaba por el barrio Tropero Sosa cuando fue identificado mediante el sistema biométrico.

Luego, la fiscal Lazo lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma en calidad de autor, ya que habría sido quien le disparó a Germán David Di Giovambattista.

Esta mañana, por orden de la fiscal, personal de Investigaciones realizó nueve allanamientos simultáneos en distintas zonas de Maipú (barrios SOEM, Tropero Sosa, 26 de Julio, Provincias Unidas, México I, Combate de San Lorenzo y en un domicilio de la calle 20 de Junio) y otro en la calle Gobernador González de Ciudad, logrando detener a cuatro personas.

Se trata de Maximiliano Nahuel Miranda Del Giudice, Lucas Matías Espíndola Oviedo, Gerardo Emanuel Sosa y Fernando Ismael Tejada Quiroga. Los cuatro también son integrantes de la hinchada de Maipú y fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma en calidad de partícipes secundarios. Las imputaciones de todos los implicados son provisorias y desde la fiscalía explicaron que podría haber algún tipo de cambio.

El rol de los detenidos

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, alrededor de las 00:00 horas del 11 de abril de 2026, Brian Jesús Amaya Gómez, Gustavo Alfredo Gómez Knap, Maximiliano Nahuel Miranda Del Giudice, Lucas Matías Espíndola Oviedo, Gerardo Emanuel Sosa y Fernando Ismael Tejada Quiroga fueron a la casa de Germán David Di Giovambattista, ubicada en la calle Mathus Hoyos al 4400 de Guaymallén.

Según la reconstrucción efectuada hasta el momento, la banda arribó al lugar con el propósito de exigir la entrega del rodado sustraído previamente a Lucas junto a un teléfono iPhone, y por eso comenzaron a forzar el portón de ingreso de la vivienda mientras proferían amenazas.

Frente a esa situación, Germán David Di Giovambattista decidió salir de su domicilio para enfrentar a quienes se encontraban intentando ingresar a su casa. Ante el riesgo que corrían su mujer y sus hijas, decidió salir a enfrentarlos.

Fue en esas circunstancias cuando se produjo una pelea y Brian Jesús Amaya Gómez habría efectuado el disparo con el arma de fuego que terminó con la vida de Di Giovambattista.

Para los investigadores, por ahora y de manera preliminar, los restantes involucrados colaboraron en distintas etapas del accionar desplegado, tanto durante la agresión inicial como en los acontecimientos posteriores.

Asimismo, existen pruebas que permiten saber que Gustavo Alfredo Gómez Knap, padre de Lucas Lisanti Gómez, condujo el vehículo en el que arribó el grupo al lugar de los hechos y, posteriormente, facilitó la retirada de todos. Si bien habría permanecido en el rodado durante el desarrollo de los acontecimientos, la Fiscalía investiga su grado de participación en los hechos.

La Fiscalía destacó especialmente el trabajo desarrollado por la Unidad Investigativa de Homicidios, cuyos efectivos llevaron adelante una investigación compleja y sostenida durante varios meses.

Las tareas incluyeron relevamientos de campo, recepción de testimonios, análisis de evidencia física y digital, medidas de inteligencia criminal, intervenciones operativas y reconstrucciones de los movimientos de los sospechosos, lo que permitió establecer con precisión la secuencia de los hechos e identificar a todos los involucrados.

La investigación continúa con la producción de nuevas medidas probatorias destinadas a profundizar el esclarecimiento integral del hecho y determinar con exactitud las responsabilidades penales que correspondan a cada uno de los imputados.

La clave del caso

Una cámara de seguridad de un vecino captó parcialmente el hecho. En las imágenes se puede ver cómo se estaciona un auto en la puerta del vecino y cómo se bajan cuatro sujetos, mientras que el restante se queda en el auto.

La llegada de los delincuentes provocó el ladrido de los perros de la zona y luego comienza a escucharse una discusión y una alarma que se dispara. Pese al ruido, la cámara captó la voz de alguien que dice: “Es al lado, es al lado”.

Continúan los gritos de la discusión y entonces se ve que el auto hace una vuelta en “U” y se estaciona frente a la casa de la víctima. En ese momento se escucha un disparo y, segundos después, el auto se pone en marcha y desaparece de la imagen.

Lo que dijo la esposa

Según el relato de la esposa de la víctima, ambos se encontraban dentro de la casa cuando escucharon ruidos en el portón. Segundos después, un grupo de delincuentes irrumpió en la propiedad al grito de “¡Dame la moto!”.

La víctima tomó un machete y salió a enfrentar a los asaltantes, quienes salieron del patio de la vivienda. Ya en la vereda, la discusión o pelea continuó y uno de los agresores le disparó a Di Giovambattista con una pistola 9 milímetros.

El hombre quedó tirado en el piso, mientras los agresores emprendieron la huida en un auto Volkswagen Bora de color gris.

Dos mujeres que pasaban por el lugar en un auto se detuvieron y trataron de reanimar al herido, pero no lo lograron. Un llamado al 911 alertó a la Policía, que al llegar al lugar intentó realizar maniobras de RCP, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso y detallaron que el hombre presentaba una herida de bala con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida a la altura de la axila derecha.