Argentina registró "la tasa de homicidios más baja de su historia", según Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que Argentina registró en 2025 “la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales” . Según los datos difundidos este lunes, el índice fue de 3,6 homicidios cada 100.000 habitantes, una cifra que el Gobierno destacó como un récord histórico.

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Durante la presentación de las Estadísticas Criminales 2025, las autoridades también anunciaron que el país obtuvo la máxima calificación (A) en calidad estadística , la máxima otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para los sistemas de información criminal.

La exposición estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto al director nacional de Estadísticas Criminal, Marco González. La funcionaria destacó la “reducción sostenida de los principales delitos en todo el país” , que consolidan “la tendencia descendente” de los últimos años.

La Argentina también recibió la calificación “A” en calidad estadística otorgada por Naciones Unidas a través de la UNODC.

Este reconocimiento posiciona a nuestro país “entre los estándares internacionales más altos en materia de producción, transparencia y calidad de estadísticas oficiales”.

Tasa de homicidios: las estadísticas oficiales de Seguridad

Los datos muestran que la tasa de homicidios dolosos descendió de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025. Esto representa una reducción del 18,4% en dos años y del 7,3% respecto de 2024, según las estadísticas elaboradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

“Se trata de la tasa más baja registrada en la historia del país por segundo año consecutivo. Con este indicador, Argentina se consolida como el país con menor nivel de violencia letal entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la comparación internacional presentada”, manifestaron desde Seguridad Nacional.

Embed - La Ministra Monteoliva presenta las estadísticas criminales 2025

La disminución también alcanzó a los “homicidios dolosos con víctimas mujeres” (sic), que registraron una baja del 10,8% durante 2025 y del 23,5 % en los últimos dos años. Asimismo, los robos simples y agravados alcanzaron la tasa más baja de la serie histórica oficial, excluyendo el período excepcional de 2020, con una caída interanual del 21,6 %: mostraron una reducción significativa del 17,4%.

Por último, comunicaron que los delitos vinculados a la organización, financiación y producción del narcotráfico registraron una baja del 4,3% respecto del año anterior, mientras que los hechos asociados al contrabando descendieron un 5,1%.

Para finalizar, expresaron que los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia continúa con nuevas reducciones tanto en homicidios como en robos.