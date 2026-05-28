Cayó el conductor que atropelló, arrastró, escapó y la causó la muerte a un hombre en Las Heras

La División Homicidios detuvo al conductor que atropelló a un hombre de 67 años y lo arrastró unos 50 metros, provocándole heridas que lo llevaron a la muerte.

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A partir de las tareas investigativas, personal policial realizó allanamientos en distintos domicilios de Las Heras , donde secuestró elementos de interés para la causa y logró la aprehensión del sospechoso, cuyo nombre no fue dado a conocer y quien quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 1.

Además, los efectivos localizaron y secuestraron el vehículo presuntamente involucrado en el hecho, un Ford Laser blanco que presentaba daños compatibles con una colisión en el sector delantero izquierdo. El rodado será sometido a las pericias correspondientes por parte de la Policía Científica.

El hecho ocurrió el pasado 12 de mayo, alrededor de las 18:20, en la intersección de las calles General Simón Bolívar y Guido Spano, con la intervención de efectivos de la Comisaría 36.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como A. E. V., había dejado estacionado su Volkswagen Vento sobre la vía pública cuando fue impactada por un auto blanco.

De acuerdo al relato incorporado en la denuncia, tras el choque el conductor descendió del vehículo y mantuvo un intercambio verbal con el damnificado. Sin embargo, segundos después volvió a subir al rodado y escapó del lugar, arrastrando a la víctima aproximadamente 50 metros antes de darse a la fuga hacia el sur.

La víctima terminó sobre la calzada y sufrió lesiones de gravedad. El hombre permaneció internado hasta que el 19 de mayo se confirmó su muerte.