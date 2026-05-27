Tragedia en Aeroparque: murió un trabajador por una fuga de gas provocada por un accidente

La víctima era empleado de una empresa tercerizada. Junto a otro operario, que se encuentra fuera de peligro, realizaban tareas de mantenimiento.

Un trabajador murió este miércoles tras un accidente ocurrido dentro del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se produjo mientras dos operarios realizaban tareas de mantenimiento en una sala técnica ubicada cerca del sector de preembarque nacional del primer piso.

De acuerdo al parte policial, el hecho ocurrió cuando un tablero eléctrico cayó sobre una válvula de seguridad y provocó una fuga de gas dentro del cuarto técnico. Los dos operarios se intoxicaron al quedar atrapados en el lugar mientras realizaban arreglos en una de las instalaciones.

La víctima tenía 33 años y trabajaba desde 2019 para la empresa “Maxiseguridad”, contratada por Aeropuertos Argentina para invertir en sistemas vinculados a tubos de dióxido de carbono. El otro empleado involucrado sufrió lesiones leves y quedó fuera de peligro tras recibir asistencia médica.

Cómo avanzará la Fiscalía con la firma tercerizada El sector donde ocurrió el episodio estaba ubicado en una zona pública del aeropuerto, pero con acceso restringido únicamente para personal autorizado. Tras el incidente, equipos médicos y de emergencia ingresaron rápidamente para asistir a los trabajadores afectados.

Cuando los profesionales de la salud lograron llegar hasta el lugar, constataron la muerte de uno de los operarios. El otro trabajador presentaba lesiones leves y fue atendido en el lugar, sin que fuera necesario un traslado de urgencia.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que las víctimas realizaban tareas vinculadas al mantenimiento de tubos de dióxido de carbono instalados en un cuarto técnico de la planta alta del hall central de Aeroparque. La Fiscalía que interviene en la causa ordenó resguardar la zona donde ocurrió el accidente y avanzar con distintas medidas para determinar responsabilidades. Entre ellas, dispuso el secuestro de prendas y la toma de declaraciones testimoniales a empleados de Aeropuertos Argentina y de la firma tercerizada.