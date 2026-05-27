27 de mayo de 2026 - 10:37

Se hizo el amigo y terminó asaltándolo en San Martín

La víctima caminaba junto a un conocido por calles de San Martín cuando fue amenazada con un arma de fuego. El delincuente le robó una bicicleta y escapó.

Imagen ilustrativa. Archivo

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Por Enrique Pfaab

Un hombre de 45 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este miércoles en el departamento de San Martín, luego de encontrarse con un conocido que, tras ganarse su confianza, lo amenazó con un arma de fuego y le robó la bicicleta.

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El hecho ocurrió cerca de las 2.50, según informaron fuentes policiales de la Comisaría 12. La víctima circulaba por calle Pedro Vargas y, al llegar a Pellegrini, se encontró con un sujeto conocido, quien le pidió que lo acompañara hasta inmediaciones de calles Lonardi y Zamore.

De acuerdo con la denuncia, una vez en el lugar el hombre sacó un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo una bicicleta playera rodado 26 de color blanco y negro. Tras concretar el robo, el delincuente escapó rápidamente.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga el hecho para dar con el autor del asalto.

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