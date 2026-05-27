Una funcionaria del municipio de Morón fue desvinculada de su cargo luego de que una investigación por narcomenudeo derivara en allanamientos donde se secuestraron drogas, armas y municiones . Se trata de Luna Suyai Ortigoza , de 27 años, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad y actualmente permanece prófuga .

Un juez inspeccionó la cárcel de Cacheuta tras graves denuncias de internos por servicios básicos

Condenaron a un "ayudante de cocina" porteño que traía a Mendoza 23 armas de guerra

Según informó la Policía Federal Argentina, el operativo incluyó ocho allanamientos en inmuebles ubicados en los partidos de Morón y Merlo, utilizados presuntamente para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes.

Durante los procedimientos fue detenido Norberto Hernán Aliano , de 42 años, mientras que Ortigoza y quien sería su pareja, Ángel Daniel Paz , lograron escapar antes de ser capturados.

En total, los efectivos secuestraron 1,717 kilos de cocaína en formato piedra, más de medio kilo hallado en la vivienda de la funcionaria , además de 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, dinero en efectivo, un revólver calibre .32, municiones y teléfonos celulares.

Escándalo en Morón: echaron a una funcionaria tras hallar cocaína y un arma en su casa Algunos elementos que encontraron en los 8 allanamientos que llevó a cabo la Justicia.

Escándalo en Morón: echaron a una funcionaria tras hallar cocaína y un arma en su casa En la casa de Luna Suyai Ortigoza encontraron medio kilo de cocaína.

La causa se inició en marzo tras una denuncia anónima que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda de Castelar. Vecinos aseguraron en TN que desde el verano observaban un constante movimiento de autos y motos en el domicilio ubicado en la zona de las calles Isabel Pardo y Presidente Ortiz.

La investigación quedó a cargo de la UFIyJ N°9 de Morón y permitió determinar, según fuentes judiciales, que uno de los sospechosos se encargaba del acopio de la droga mientras otro realizaba entregas bajo la modalidad “delivery” en moto. También detectaron que cambiaban frecuentemente los puntos de venta para evitar sospechas.

Por orden del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, se realizaron los ocho allanamientos en distintas viviendas de Castelar y Merlo.

Tras conocerse el caso, el intendente de Lucas Ghi aseguró sentirse “defraudado” y confirmó la inmediata desvinculación de Ortigoza del municipio.

“Cuando vimos esta situación, que se nos informó por las propias autoridades policiales, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio para que nadie pudiese esgrimir alguna relación institucional que pudiese obstaculizar el desarrollo de la investigación”, sostuvo el jefe comunal.

Además, explicó que la funcionaria trabajaba desde la gestión anterior y afirmó que nunca había mostrado conductas sospechosas dentro del ámbito laboral. “Yo no compartía la diaria con ella, ella estaba como integrante de los equipos de esta Secretaría, no tenía trato fluido ni mucho menos. Ahora lo importante es que la Justicia profundice la investigación, se dé con el paradero de esta persona y, si efectivamente es responsable, quede a disposición de la Justicia”, concluyó.