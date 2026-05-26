Un camionero murió tras desbarrancar en la Curva del Tiempo de la Ruta 7

El accidente ocurrió este martes en la zona de alta montaña. Personal de emergencias trabajó en el lugar y confirmó el deceso del conductor tras la caída del vehículo al vacío.

Un grave accidente vial ocurrió durante la tarde de este martes en la Ruta 7, donde un camionero murió tras desbarrancar en la zona de alta montaña.

El siniestro se produjo en el kilómetro 1203 de la Ruta 7, específicamente en el sector conocido como la Curva del Tiempo, en las inmediaciones de Punta de Vacas.

Por razones que aún se intentan establecer, el vehículo pesado perdió el control y desbarrancó en la zona mencionada, donde terminó cayendo por una pendiente.

Operativo de Rescate y Asistencia Ante la magnitud del hecho, se desplegó un importante operativo de rescate y asistencia en el que participó personal de la Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía, efectivos de la policía jurisdiccional y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Tras las maniobras realizadas en el sitio, el personal de Bomberos de la Policía de Mendoza informó que el chofer fue hallado sin vida como consecuencia del impacto.