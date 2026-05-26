El conductor, de 45 años, perdió el control de su Chevrolet Aveo luego del reventón de un neumático mientras circulaba hacia el Este. Dio negativo en el test de alcoholemia y resultó ileso.

Se le reventó una rueda cuando circulaba por la variante Palmira y volcó

Un hombre de 45 años protagonizó un vuelco este martes por la mañana en la Variante Palmira–San Roque, en Luján de Cuyo, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras circulaba hacia el Este.

El siniestro ocurrió cerca de las 6.30, a unos tres kilómetros de la Ruta 14. Según informaron fuentes policiales, el conductor de un Chevrolet Aveo perdió el dominio del vehículo tras el reventón de uno de los neumáticos, lo que provocó el vuelco sobre el cantero central.

Personal policial acudió al lugar y le realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo: 0,0 gramos de alcohol en sangre.