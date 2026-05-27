Robo "por accidente": quiso tomar un taxi, terminó manejándolo borracho y luego lo dejó abandonado

Un presunto robo terminó convirtiéndose en una escena tan absurda como insólita en la ciudad de Tunja, Colombia. El dueño de un taxi se dirigió a la comisaría local para reportar el robo de su vehículo pero, sin embargo, las cámaras de seguridad demostraron todo lo contrario . El caso se volvió viral de inmediato.

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Según las imágenes, un hombre borracho encontró un taxi con las llaves puestas, se subió para viajar y terminó llevándoselo él mismo . El vehículo luego apareció horas después estacionado y prácticamente intacto en otro barrio de la ciudad.

Según trascendió, el conductor borracho dejó el taxi abandonado sin provocar daños y luego hasta pidió disculpas por el confuso episodio que generó preocupación entre policías y taxistas.

El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando el chofer del taxi dejó el auto estacionado para entrar a un casino. En medio del descuido, olvidó las llaves colocadas y esa situación fue aprovechada por un hombre que estaba en evidente estado de ebriedad.

Las cámaras de seguridad mostraron que, en un primer momento, el sujeto se subió al taxi como cualquier pasajero para utilizar el servicio. Sin embargo, al ver que no había conductor y que el vehículo estaba encendido, cambió rápidamente de plan y pasó directo al asiento del volante.

Embed @noticiascaracol Insólito caso en #Boyacá Un conductor de taxi dejó las llaves del vehículo mientras jugaba en un casino y, minutos después, un hombre en aparente estado de embriaguez se subió al carro para pedir un servicio. Al no encontrar al conductor, decidió tomar el volante y se llevó el taxi. Le contamos los detalles. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en el enlace de la biografía. sonido original - Noticias Caracol

Según relató el medio local Noticias Caracol, el hombre manejó sin un destino claro y recorrió varias calles antes de abandonar el vehículo en uno de los barrios de Tunja. La secuencia terminó siendo producto del alcohol, lejos de parecer un robo organizado como en las películas policiales.

Mientras tanto, el taxista salió del casino y se encontró con la peor sorpresa de la noche: su herramienta de trabajo había sido robada. Desesperado, realizó la denuncia ante la Policía Metropolitana y alertó a otros colegas sobre lo sucedido.

El borracho pidió perdón

Finalmente, las autoridades localizaron el taxi pocas horas después. El auto estaba estacionado y no presentaba daños. Eso alivió al conductor, pero también le generó sospechas que luego fueron aclaradas. También aprovechó para recordarles a sus compañeros que nunca dejen las llaves puestas.

El protagonista del insólito hecho también terminó dando explicaciones. Según contó, había bebido demasiado y no era consciente de lo que hacía. Entre la vergüenza y la resaca, el hombre pidió perdón al taxista por haberse llevado el vehículo “por accidente”.