Cayó la banda acusada de robarle a Juan Martín Del Potro en Tandil

La banda acusada de robar en la casa de Juan Martín Del Potro fue desbaratada tras una investigación conjunta de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense . Los sospechosos, en su mayoría ciudadanos chilenos, también eran investigados por cometer asaltos contra reconocidos deportistas internacionales en Estados Unidos.

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El robo ocurrió el pasado 15 de mayo en la vivienda que el extenista posee en la ciudad bonaerense de Tandil . Según la investigación, los delincuentes aprovecharon que Del Potro no se encontraba en el domicilio para ingresar y llevarse distintos objetos de valor.

Entre los elementos sustraídos figuraban una cadena de oro, una alianza, una raqueta de tenis y dos relojes. La pesquisa permitió detectar que el vehículo utilizado por la banda pasó por la localidad de Ayacucho , donde los ocupantes se detuvieron a cargar combustible antes de continuar la fuga.

La causa avanzó durante el fin de semana largo con un operativo desplegado en la terminal de Retiro , en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, efectivos identificaron a dos hombres que intentaban abordar un micro con destino a Posadas , en Misiones.

Al verificar sus antecedentes mediante el sistema internacional de Interpol, las autoridades confirmaron que ambos ciudadanos chilenos tenían pedidos de captura internacional emitidos por Estados Unidos. Además, se determinó que habían ingresado a la Argentina por un paso fronterizo no habilitado.

Cayó la banda de delincuentes que le robó al tenista Juan Martín Del Potro Operativos. Agencia NA (Policía)

Los sospechosos estaban acusados de integrar una organización criminal dedicada al robo de bienes pertenecientes a figuras de la NBA, la NFL y otras ligas deportivas internacionales. De acuerdo con la investigación, durante los últimos dos años la banda habría concretado robos valuados en más de dos millones de dólares.

La investigación por el robo a Del Potro

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, encabezado por el juez Sebastián Ramos. A partir del intercambio de información entre la Policía Federal y la Fiscalía de Tandil, los investigadores lograron vincular a los detenidos con el robo sufrido por Del Potro.

Mientras avanzaban las capturas en Buenos Aires, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron nuevos procedimientos en Junín, donde fueron detenidos otros dos ciudadanos chilenos y un argentino presuntamente vinculados a la misma organización delictiva.

En paralelo, autoridades chilenas también concretaron la captura de otro integrante de la banda, lo que permitió completar la detención de los seis sospechosos investigados por el asalto en Tandil.

Quiénes son los detenidos por el robo en Tandil

Según informaron fuentes oficiales, los acusados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Los detenidos fueron identificados como Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes.

Las autoridades investigan ahora si la organización participó en otros hechos delictivos similares ocurridos en Argentina y si contaban con apoyo logístico dentro del país para concretar los robos.