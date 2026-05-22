22 de mayo de 2026 - 17:13

El peligro inesperado del Gran Premio de Canadá: Alex Albon sufrió un fuerte accidente por una marmota

El piloto de Williams perdió el control de su auto tras impactar contra el roedor en la FP1 de Montreal, un problema recurrente en el circuito.

El piloto de Williams, Alex Albon, se estrelló en la única sesión de práctica previa al&nbsp;Gran Premio de Canadá.

El piloto de Williams, Alex Albon, se estrelló en la única sesión de práctica previa al Gran Premio de Canadá.

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El episodio ocurrió cuando transcurrían poco más de 20 minutos de la FP1. Al salir de la curva 7, el piloto tailandés se encontró de manera repentina con una marmota sobre el asfalto y no logró evitar el impacto. Tras pasar por encima del animal, el Williams quedó desacomodado y terminó fuera de control, situación que obligó a desplegar una bandera roja para retirar el auto dañado. Albon pudo bajarse sin inconvenientes, aunque ya no volvió a girar en la sesión.

El histórico problema de las marmotas en Canadá

Las marmotas forman parte del paisaje habitual del trazado canadiense, construido sobre la isla de Notre-Dame, y desde hace años representan un problema recurrente para la Fórmula 1. En 2018, el entonces director de carrera Charlie Whiting había explicado que estos animales están protegidos y suelen ingresar constantemente al circuito pese a los intentos por bloquear sus madrigueras.

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“Tapamos agujeros, pero vuelven a cavar otros nuevos y muchas veces terminan entrando a la pista”, había señalado Whiting en declaraciones a Motorsport, luego de un incidente similar protagonizado aquel año por Romain Grosjean con su Haas. El francés incluso cuestionó en aquel momento que los comisarios no intentaran retirar al animal antes del impacto, aunque desde la FIA argumentaron que intentar atraparlo durante la actividad podía resultar todavía más peligroso.

Los antecedentes más recientes en la Fórmula 1

El accidente de Albon volvió a poner el tema sobre la mesa. El director de Williams, James Vowles, reconoció que se trata de “uno de los riesgos” característicos de Montreal y detalló que el monoplaza sufrió daños importantes en diferentes sectores de la suspensión y la carrocería. Además, contó entre risas que el piloto terminó más preocupado por las posibles consecuencias para la marmota que por el estado del auto.

Los antecedentes recientes muestran que el problema persiste año tras año. En 2025, Lewis Hamilton atropelló una marmota durante la carrera y aseguró sentirse “devastado” por lo ocurrido. Un año antes, Max Verstappen logró esquivar otra en plena competencia con una maniobra de último momento que evitó un impacto seguro.

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Las medidas para evitar nuevos incidentes

Para intentar reducir este tipo de situaciones, las autoridades locales suelen colocar trampas alrededor del circuito para capturar y reubicar a los animales lejos de la zona de competencia. Sin embargo, la convivencia entre la fauna y la Fórmula 1 continúa generando escenas insólitas cada vez que la categoría visita Montreal.

El contexto natural no es el único factor que condiciona el fin de semana canadiense. El adelantamiento de la fecha en el calendario también coincide con la migración de gansos canadienses, otra especie que suele aparecer cerca de la pista. Incluso Bernd Mayländer, piloto del Safety Car, contó que durante las vueltas de inspección encontraron grupos de aves instalados junto al circuito y en algunas curvas.

Una FP1 llena de problemas para varios pilotos

Más allá de las marmotas y los animales sobre el asfalto, la única práctica libre dejó varios dolores de cabeza para distintos equipos. Franco Colapinto no pudo completar vueltas por un problema eléctrico en la unidad de potencia de su Alpine, Liam Lawson abandonó tras una falla mecánica, Esteban Ocon chocó con su Haas y George Russell protagonizó un trompo del que logró salir sin consecuencias mayores.

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