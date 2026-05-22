22 de mayo de 2026 - 16:47

Problemas para Colapinto en Montreal: abandonó la FP1 sin marcar tiempos en GP de Canadá

El piloto de Alpine detectó una pérdida total de potencia en su primera salida a pista y llegará sin ensayos a la clasificación Sprint.

El piloto argentino sufrió una falla apenas comenzó la sesión y afrontará el resto del fin de semana sin adaptación previa a la pista.

El piloto argentino sufrió una falla apenas comenzó la sesión y afrontará el resto del fin de semana sin adaptación previa a la pista.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El inconveniente apareció en los primeros minutos de la FP1, justo cuando el joven de 22 años comenzaba su adaptación al Circuito Gilles Villeneuve. A través de la radio, Colapinto alertó rápidamente al equipo sobre la pérdida total de potencia. “No tengo potencia”, avisó mientras transitaba el último sector del trazado, antes de recibir la orden de regresar lentamente a boxes.

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Franco Colapinto comenz&oacute; el GP de Canad&aacute; con problemas en su m&aacute;quina.&nbsp;

Franco Colapinto comenzó el GP de Canadá con problemas en su máquina.

La secuencia quedó registrada por la cámara onboard del Alpine. Allí se observó al argentino intentando acelerar sin obtener respuesta del motor. “¿Qué tengo que hacer? El acelerador no funciona”, preguntó con evidente desconcierto. Desde el muro, su ingeniero Stuart Barlow le pidió que intentara volver sin acelerar y le fue informando sobre los autos que llegaban en vuelta rápida para evitar cualquier incidente en pista.

Problemas eléctricos

Mientras el auto era revisado en boxes, Alpine confirmó mediante sus redes sociales que el problema estaba relacionado con el sistema eléctrico de la unidad de potencia. Los mecánicos trabajaron durante toda la sesión con la intención de devolver el coche a pista, pero finalmente no lograron completar la reparación. Al cierre de la práctica, la escudería reconoció que Colapinto no pudo registrar tiempos por el desperfecto técnico.

La situación dejó al argentino en una posición incómoda para el resto del fin de semana, ya que el formato Sprint elimina nuevas oportunidades de ensayo antes de la clasificación Shootout del viernes por la tarde. De esta manera, Colapinto llegará a la qualy sin referencias reales sobre el comportamiento del auto en el circuito canadiense.

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Franco Colapinto, GP de Canad&aacute;

Franco Colapinto, GP de Canadá

Gasly, sin problemas pero lejos del protagonismo

Del otro lado del garaje, Pierre Gasly sí pudo completar el entrenamiento, aunque lejos de los protagonistas. El francés terminó 16° con un registro de 1:16.809, en una sesión dominada por Andrea Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo con 1:13.402. Alpine volvió a quedar por detrás de equipos como Williams, Haas, Racing Bulls y Audi en el clasificador.

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Una práctica llena de accidentes

La práctica libre estuvo marcada además por varias interrupciones y accidentes. Liam Lawson abandonó temprano por problemas mecánicos en su Racing Bulls y provocó la primera bandera roja. Más tarde, Alex Albon destruyó su Williams tras perder el control intentando esquivar una marmota que cruzó la pista, una escena habitual en los alrededores del circuito canadiense. Sobre el final, Esteban Ocon también chocó con fuerza y dañó seriamente la trompa de su Haas.

Las neutralizaciones extendieron algunos minutos la actividad, aunque ni siquiera ese tiempo adicional alcanzó para que Alpine pudiera solucionar el problema del auto de Colapinto. Desde la escudería resumieron el panorama con un breve mensaje: “Un comienzo de fin de semana frustrante para Franco Colapinto. Pondremos a punto el coche para la clasificación Sprint”.

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