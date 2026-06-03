3 de junio de 2026 - 12:15

Escándalo en un vuelo: se resistió a que revisaran su equipaje y mordió a una policía

El personal del vuelo realizó inspecciones para evitar el exceso de carga y la mujer reaccionó con violencia ante el control. Fue retirada por la PSA entre los aplausos de los demás pasajeros.

Escándalo en un vuelo a Córdoba: se resistió a que revisaran su equipaje y mordió a una policía.

Escándalo en un vuelo a Córdoba: se resistió a que revisaran su equipaje y mordió a una policía.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Momentos de tensión se vivieron este martes en un vuelo que debía partir desde Buenos Aires con destino a Córdoba, cuando una pasajera protagonizó un violento episodio durante el embarque, insultó al personal de la aerolínea, se resistió a descender de la aeronave y terminó mordiendo a una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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El incidente se produjo mientras se realizaban controles sobre el equipaje de mano antes del despegue. Según relataron testigos a La Voz, la compañía aérea había reforzado las inspecciones para evitar excesos de carga dentro de la cabina, por lo que algunos pasajeros debieron exhibir el contenido de sus pertenencias e incluso quitarse camperas para demostrar que no transportaban bultos.

De acuerdo con el relato de pasajeros que se encontraban a bordo, la mujer reaccionó con enojo ante los controles y comenzó a discutir e insultar a los empleados de la aerolínea.

La pasajera mordió a una policía

Cuando faltaban apenas diez minutos para el horario previsto de partida, la situación obligó a solicitar la presencia de efectivos de la PSA para intentar resolver el conflicto.

Sin embargo, lejos de tranquilizarse, la pasajera continuó con una actitud agresiva y se resistió a abandonar la aeronave. En medio del procedimiento, mordió a una oficial que intentaba persuadirla para que descendiera sin necesidad de utilizar la fuerza.

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El vuelo se demoró porque la pasajera no quería bajar.

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El episodio generó malestar entre los demás viajeros, quienes observaban cómo la demora se extendía mientras el avión permanecía detenido en la plataforma.

Con el correr de los minutos, varios pasajeros comenzaron a manifestar su fastidio y aplaudieron para reclamar que la situación se resolviera y que el vuelo pudiera despegar.

Finalmente, tras la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la mujer fue retirada del avión y el servicio pudo continuar con normalidad.

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