3 de junio de 2026 - 18:34

Encontraron cuatro caballos ocultos cerca del río Mendoza y detectaron un corral de faena clandestina

El operativo fue llevado adelante por efectivos policiales de Mendoza con apoyo de drones, que reforzaron las tareas de control.

Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.

Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.

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Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un importante operativo contra el abigeato realizado en Maipú permitió recuperar cuatro equinos que estaban ocultos en una zona cercana al río Mendoza. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales de Mendoza con “apoyo de drones” utilizados para reforzar las tareas de control en el área.

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Asimismo, durante el patrullaje sobre la ruta 60 la Policía también encontró restos óseos, trozos de piel y otros elementos compatibles con una posible faena clandestina. El hallazgo llevó a ampliar la búsqueda en un sector de veda ubicado junto al cauce del río.

La intervención fue desarrollada por personal de la Subcomisaría Lara, Policía Rural y la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que realizaban controles preventivos para combatir el robo y la faena ilegal de animales.

Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.
Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.

Operativo contra el abigeato cerca del río Mendoza.

Faena clandestina cerca del río Mendoza

A partir de esta situación, se intensificaron las tareas de control e inspección y se logró localizar, en el interior del cauce, tres equinos hembras y un macho, de distintos pelajes. Los animales se encontraban atados, aparentemente ocultos y sin marca a fuego que permitiera acreditar su procedencia.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Maipú, que dispuso el secuestro de los animales y su traslado a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería.

Allí quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar su origen y propiedad.

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