En medio de diferencias familiares, comenzó el velatorio de Agostina Vega en Córdoba.

A cuatro días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , sus familiares la despiden desde este mediodía en una funeraria cercana a la casa de la familia de su mamá.

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Mientras la investigación por el femicidio continúa avanzando, la familia materna reclamaba que la entrega del cuerpo se concrete recién el jueves para poder participar de la marcha convocada para este miércoles a las 16 en pedido de justicia por la joven, sin embargo, hace unas horas llegaron a un acuerdo para que el velatorio se realice hoy.

Jornada de movilizaciones por el Ni Una Menos y Agostina Vega.

Dentro de la familia de Agostina se produjo una interna luego de que el padre de la víctima, Gabriel Vega , manifestara durante una conferencia de prensa que prefiere realizar una despedida íntima , reservada únicamente para familiares cercanos y en un espacio privado ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Por su parte, los abuelos maternos de Agostina, Miguel y Elizabeth Heredia , querían que el velorio debería ser abierto para que amigos, vecinos y allegados tengan la posibilidad de acompañar a la familia y rendir homenaje a la adolescente.

Finalmente, luego de una reunión donde participaron la fiscalía, Gabriel Vega junto a sus abogados y los abuelos de Agostina, llegaron a un acuerdo para que el velorio se realice hoy.

El cuerpo fue entragado esta mañana para los arreglos fúnebres. Según indicó Clarín, Melisa Heredia, la mamá de Agostina quien está internada, concurría a despedir a su hija.

Reclamo para participar de la marcha

La familia de la madre de Agostina consideraba fundamental estar presente en la movilización de Ni Una Menos prevista para este miércoles y por eso pedía que el sepelio no coincida con la convocatoria.

"Gente, están impidiendo que nosotros estemos en la marcha. Necesitamos que nos acompañen en este circo que están haciendo, lo digo porque están tratando de que despidamos a mi sobrina el mismo día de la marcha", expresó Franco Heredia, tío de la víctima, a través de un mensaje difundido en WhatsApp.

Conferencia de prensa del padre de Agostina Vega Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. A24

Además, cuestionó el accionar de las autoridades y aseguró que la familia teme no poder participar de la manifestación si la entrega del cuerpo se concreta durante la misma jornada. "Quieren que el sepelio concuerde con la marcha, gente si no nos ven en la marcha es por esto. Apoyemos entre todos".

Ante esta situación, el hombre habló con Clarín y señaló que "la Policía está haciendo un circo, los jueces... todo porque nos quieren entregar el cuerpo el mismo día que la marcha".

La salud de la madre de Agostina

En medio del dolor por el crimen, los abuelos de la adolescente revelaron que Melisa Heredia, madre de Agostina, continúa internada y atraviesa un delicado estado emocional.

"Melisa está un poquito complicada, sigue internada. Clínicamente está bien, pero es complicado el tema psicológico", explicó Miguel Heredia en declaraciones televisivas.

La madre de Agostina Vega está internada por un cuadro clínico adverso La madre de la víctima está internada por un cuadro clínico adverso antes de conocer el asesinato de su hija. redes

La mujer fue hospitalizada el sábado, antes de que se encontrara el cuerpo de su hija, debido a un cuadro de deshidratación que derivó en complicaciones renales. Actualmente permanece bajo tratamiento y acompañamiento psiquiátrico.

La investigación

Según los primeros resultados de la investigación, Agostina habría sido asesinada entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo. Fuentes cercanas a la causa indicaron que la adolescente habría sido víctima de abuso sexual y que la muerte se produjo por asfixia mecánica.

Por el crimen permanece detenido Claudio Barrelier, quien hasta el momento es el único imputado en la causa.

Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14). Web

Este miércoles también se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso Nacional, en el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos, donde uno de los principales reclamos será el pedido de justicia por Agostina Vega.