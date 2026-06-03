A 11 años de Ni Una Menos, Mendoza vuelve a marchar contra los femicidios: a qué hora y dónde se concentran

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos , organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos volverán a marchar este miércoles por la tarde en Mendoza y en otras ciudades del país para reclamar políticas públicas contra la violencia de género , justicia para las víctimas de femicidio y mayor asistencia estatal para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Guaymallén reabrió el refugio para víctimas de violencia de género más grande de Mendoza

A 11 años de Ni Una Menos: registran 105 femicidios en el país y reclaman más políticas de género

La convocatoria comenzará a las 18.30 en el centro mendocino. La movilización partirá desde la intersección de San Martín y Garibaldi ("Km 0"), continuará hasta Las Heras, luego por Patricias Mendocinas y finalizará en la plaza Independencia.

Allí se instalará un altar en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia y se renovará el pedido de justicia para las víctimas y sus familias.

En la Ciudad de Buenos Aires , la marcha central será desde las 17, con epicentro frente al Congreso Nacional.

Desde la organización MuMaLá Mendoza advirtieron sobre la persistencia de la violencia machista y reclamaron la implementación de medidas urgentes para prevenir nuevos crímenes.

La coordinadora provincial, Luisina Blanco, expresó a Los Andes su preocupación por las cifras registradas durante 2026.

Según los relevamientos de la organización, hasta el 30 de mayo se contabilizaron 105 femicidios en Argentina. En Mendoza, MuMaLá registra cuatro casos en los primeros cinco meses del año, mientras que los registros oficiales reconocen dos.

"La verdad es que se trata de una cifra desgarradora y, lamentablemente, en nuestra provincia seguimos registrando homicidios. En estos primeros cinco meses hemos registrado cuatro femicidios", sostuvo Blanco.

El impacto del femicidio de Agostina Vega

La movilización Ni Una Menos de este año estará atravesada por la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba tras permanecer varios días desaparecida.

La investigación apunta a Claudio Barrelier (32), quien tenía antecedentes de denuncias por violencia contra otras mujeres y se encontraba en libertad luego de haber recuperado la libertad bajo fianza en una causa previa por privación ilegítima de la libertad.

El caso volvió a instalar el debate sobre las medidas de protección para víctimas de violencia de género y el funcionamiento del sistema judicial frente a denuncias previas.

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier es el principal acusado Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier es el principal acusado Web

Además del pedido de justicia, las organizaciones impulsan la declaración de una Ley de Emergencia Nacional en materia de género, un incremento del presupuesto destinado a políticas de prevención y asistencia, y la recuperación de programas de apoyo económico para mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

La marcha también incluirá cuestionamientos a los recortes en programas sociales y a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, especialmente en materia de género y diversidad.

El movimiento Ni Una Menos surgió en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe. Desde entonces, cada 3 de junio se convirtió en una fecha de movilización nacional para visibilizar la violencia contra las mujeres y reclamar respuestas del Estado frente a los femicidios.