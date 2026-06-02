A 11 años de Ni Una Menos: registran 105 femicidios en el país y reclaman más políticas de género

A horas de una nueva movilización por Ni Una Menos , la coordinadora de MuMaLá Mendoza (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Luisina Blanco, expresó su preocupación por las cifras de violencia de género registradas en el país y reclamó la implementación de políticas públicas integrales para prevenir los femicidios y asistir a las víctimas.

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Según detalló, hasta el 30 de mayo se registraron 105 femicidios en Argentina . En Mendoza , en tanto, la organización contabiliza cuatro femicidios en los primeros cinco meses del año , aunque los registros oficiales reconocen dos casos.

Día de la Mujer en Mendoza: las actividades comenzaron el sábado y se concentran hoy. Imagen ilustrativa: marcha en Mendoza a 10 años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos que denuncia la violencia extrema contra las mujeres.

"La verdad es que se trata de una cifra desgarradora y, lamentablemente, en nuestra provincia seguimos registrando homicidios. En estos primeros cinco meses hemos registrado cuatro femicidios" , señaló.

Blanco recordó además que Argentina adhiere a tratados internacionales que establecen que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como femicidio .

"Se debe activar el protocolo de femicidio cada vez que ocurre una muerte violenta de una mujer. Esa muerte debe investigarse, en primera instancia, como femicidio y posteriormente cambiar la tipificación en caso de que no lo sea", explicó.

Once años después

A 11 años del femicidio de Chiara Páez, que dio origen al movimiento Ni Una Menos, Blanco consideró que los recientes casos de Agostina Vera y Dulce María Candia reflejan la persistencia de la violencia extrema contra mujeres y adolescentes.

"Que vuelvan a suceder femicidios de jovencitas y adolescentes nos muestra qué poco ha cambiado", sostuvo.

Marcha Ni UNa Menos Mendoza 2025 Marcha en Mendoza a 10 años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos que denuncia la violencia extrema contra las mujeres. Los Andes / Ramiro Gómez

Para la referente feminista, los avances alcanzados durante más de una década de lucha se encuentran amenazados por el debilitamiento de las políticas públicas y los discursos de odio.

"Los avances que hemos podido conseguir a lo largo de estos 11 años de lucha se ven amenazados por el retraimiento de las políticas públicas, lo que hace que la violencia se incremente aún más", afirmó.

Sin embargo, aseguró que el dolor que generan estos crímenes también impulsa a seguir exigiendo respuestas estatales. "Estos femicidios nos atraviesan, nos duelen y nos angustian, pero también son el motor para seguir luchando y exigiéndole al Estado políticas integrales".

Los reclamos al Estado

Desde MuMaLá reclaman la aprobación de una Ley de Emergencia Nacional en materia de género, mayor presupuesto para abordar la problemática y la recuperación de programas de asistencia económica para mujeres en situación de violencia.

Entre ellos, mencionan el Programa Acompañar, que otorgaba apoyo económico a víctimas de violencia de género ya que las crisis económicas dificultan que las mujeres puedan abandonar esos entornos.

Ni una Menos Conferencia de prensa del colectivo Ni una Menos denunciando intromisión de policías en una reunión del colectivo. Marcelo Rolland / Los Andes

"Hace falta una política habitacional para las mujeres que salen de contextos de violencia y que vuelva el Programa Acompañar, que permitió que muchas mujeres pudieran salir de esas situaciones", indicó Blanco.

También solicitan ampliar la permanencia en refugios y fortalecer los dispositivos de protección: "Las mujeres no pueden permanecer solamente 14 o 15 días en estos espacios; necesitan una estadía más amplia", planteó.

Intentos de femicidio y mayor intervención social

Blanco destacó que uno de los avances más significativos de los últimos años es la creciente participación de la sociedad frente a situaciones de violencia.

Según informó, durante los primeros cinco meses del año registraron 430 intentos de femicidio y el 45% de ellos pudo evitarse gracias a llamados oportunos al 911 realizados por vecinos o personas cercanas.

"El 45% de esos intentos fue evitado porque hubo un llamado oportuno al 911 y la Policía pudo intervenir", explicó. "El 45% de esos intentos fue evitado porque hubo un llamado oportuno al 911 y la Policía pudo intervenir", explicó.

Para la referente, este dato demuestra que la violencia de género dejó de ser vista como un asunto privado.

"La sociedad empieza a entender que no se trata de un problema individual ni privado, sino de una problemática social que nos involucra a todos", afirmó.

Retrocesos y deudas pendientes

Pese a ese avance social, Blanco consideró que en materia institucional hubo un retroceso. "Logramos la creación de un ministerio y, tras cuatro años, ese ministerio fue desmantelado. Es muy difícil lograr impactos profundos en tan poco tiempo", señaló en referencia al cierre del Ministerio de las Mujeres.

También remarcó la falta de presupuesto con perspectiva de género y la necesidad de fortalecer las políticas de cuidado para que las mujeres puedan trabajar y sostener la crianza de sus hijos tras salir de situaciones de violencia.

El colectivo Ni Una Menos Mendoza había convocado a esta nueva edición del 25N El colectivo Ni Una Menos Mendoza había convocado a esta nueva edición del 25N LOS ANDES

Otra de las principales deudas pendientes, sostuvo, es la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI).

"Necesitamos que docentes puedan formarse en esta temática con aval institucional, licencias para capacitarse y puntaje docente real. Esto nos permitiría aplicar mejor la ESI y transversalizarla en todos los espacios curriculares", expresó.

Asimismo, lamentó que, a casi dos décadas de la sanción de la ley, su aplicación continúe dependiendo en gran medida de la voluntad de docentes y directivos.

Justicia y trabajo con varones

Blanco también reclamó una Justicia más ágil y con perspectiva de género y manifestó preocupación por la posibilidad de que se modifique la calificación legal de un caso emblemático de femicidio en Mendoza, lo que podría beneficiar al acusado.

"Hoy corremos el riesgo de que el femicidio de Julieta González sea desestimado como tal. Existe la posibilidad de que cambie la tipificación del delito y que el acusado pueda recuperar la libertad", advirtió.

Sin embargo, valoró la creación de espacios de abordaje para hombres que ejercen violencia, una política que consideró pionera en el país.

"Estos espacios permiten que quienes ejercen violencia comiencen a desnaturalizar prácticas que consideraban normales y puedan reeducarse", explicó.

No obstante, remarcó que aún falta una mayor participación masculina en la prevención de la violencia machista. "Es fundamental trabajar con los varones para que se involucren, discutan estas problemáticas y cuestionen prácticas naturalizadas", sostuvo.

Además, señaló que son los propios hombres quienes deben intervenir cuando observan conductas violentas dentro de sus grupos de pertenencia.

En ese sentido, consideró que sigue siendo llamativo el escaso involucramiento de los varones en el debate público sobre los femicidios. "Resulta impactante observar que, frente a estos femicidios, son principalmente las mujeres quienes se expresan públicamente en redes sociales, mientras que los varones suelen permanecer en silencio", afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de generar espacios cotidianos de reflexión entre hombres y fortalecer su participación. "Es importante que se creen espacios para dialogar entre varones y también que sean los varones los que marquen límites entre ellos para que no seamos siempre las mujeres las que terminamos realizando esa tarea", concluyó.

La marcha del 3 de junio

La movilización por Ni Una Menos se realizará este miércoles 3 de junio a partir de las 18.30 en el centro mendocino.

La convocatoria partirá desde calle San Martín, continuará por Las Heras y Patricias Mendocinas y finalizará en Plaza Independencia.

Marcha Ni UNa Menos Mendoza 2025 Marcha en Mendoza a 10 años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos en 2025. Los Andes / Ramiro Gómez

Allí se montará un altar en homenaje a las mujeres víctimas de femicidio de la provincia y se reclamará justicia, reparación para las familias y la implementación de políticas públicas de prevención y asistencia para mujeres en situación de violencia.