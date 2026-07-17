La final del Mundial se trasladó a los museos: el Prado y el MALBA tuvieron un imperdible duelo en redes

La final del Mundial 2026 ya se palpita, pero antes de que ruede la pelota en la cancha, el enfrentamiento comenzó en las redes sociales con un intercambio sin precedentes entre el Museo del Prado de España y el MALBA de Argentina.

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Los museos protagonizaron un "picante" duelo artístico , donde cada institución seleccionó obras emblemáticas para representar los valores y la identidad que llevaron a sus equipos a la instancia final.

El museo español abrió el juego con una propuesta titulada: “En 10 palabras. Por qué España está en la final del Mundial 2026” . Para ilustrar conceptos como la humildad, el esfuerzo y la superación, el Prado recurrió a su vasta colección de maestros europeos.

La serie comenzó con la icónica obra El caballero de la mano en el pecho de El Greco, asociada a la prudencia y el respeto. Entre los valores destacados figuró la "Humildad" , representada por El lavatorio de Tintoretto, y la "Motivación" , graficada con Vulcano forjando los rayos de Júpiter de Pedro Pablo Rubens.

También incluyeron el liderazgo a través de Carlos V en la batalla de Mühlberg de Tiziano, una pieza que simboliza el poder y la estrategia militar aplicada al campo de juego.

La respuesta del MALBA

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) no tardó en "recoger el guante" y respondió con su propia selección de 10 conceptos que definen el espíritu argentino. A diferencia de la solemnidad europea, el MALBA apostó por escenas de la vida cotidiana y el arte contemporáneo para hablar de pasión y resistencia.

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El museo argentino inició su lista con la palabra "Aguante", ilustrada por la obra Exclusión de Pablo Suárez, que muestra a un hombre aferrado a un tren. La "Mística" fue representada por la espiritualidad de Xul Solar, mientras que la "Amistad" se reflejó en la fotografía de Marcos López que recrea La última cena en un asado criollo.

El punto más alto de su presentación fue la elección de Manifestación de Antonio Berni para la palabra "Pueblo", destacando la fuerza de una multitud que reclama con rostros individualizados y esperanza.

Este cruce transformó la previa futbolística en un análisis de identidades culturales. Mientras el Prado apeló a siglos de simbología europea y mitología clásica, el MALBA se enfocó en la identidad latinoamericana y el "corazón".