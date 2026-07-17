Relato de un mendocino desde España antes de la final: "Quieren ganar, pero no viven el Mundial como nosotros"

Argentina está a un paso de volver a hacer historia. Este domingo, la Selección enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026 con el sueño de conquistar la cuarta estrella y revalidar el título de Campeón del Mundo. En la previa, el fervor albiceleste ya desborda las calles de todo el mundo, incluso en territorio español.

Martín Moreno, un mendocino que vive desde hace seis años en Madrid, dialogó con Los Andes y relató cómo es la convivencia entre los hinchas argentinos y españoles en las horas previas a la gran final en el MetLife Stadium.

Respecto al clima que se percibe actualmente en las calles de Madrid, el mendocino observa "buena onda" entre argentinos y españoles, y opina que se vive como un partido entre dos pueblos amigos. Si bien, los ciudadanos españoles espera ganar su segunda estrella y expresan su emoción por haber llegado a esa instancia, la euforia argentina acapara toda la atención y crea un verdadero ambiente de fiesta en la ciudad.

"Quieren ganar , pero de ninguna manera es comparable ese sentimiento con la intensidad de los argentinos. Siento que quieren ganar el Mundial para no tener que aguantar que nosotros los carguemos durante cuatro años", expresó Moreno entre risas.

Por otro lado, opina que no se percibe una rivalidad entre hinchas, diferente a lo que podría vivirse en una final contra Francia o Inglaterra. En ese sentido, el mendocino descartó que el partido se viva como una guerra.

"En general el ánimo está lindo. Vamos a salir el domingo cada uno con su camiseta, en paz, con tranquilidad. No creo que sea una guerra, no es matar o morir. Este partido no tiene la carga simbólica que tuvo el anterior ni mucho menos", opina.

En su experiencia, el mendocino subraya que el español piensa en el partido del domingo como una excusa para juntarse con amigos y familia y no se percibiría un ambiente de enojo o frustración si vivieran una derrota. "Ellos van a amargarse una semana, pero van a seguir la vida como si nada. Incluso, ellos ganando tampoco creo que serán tan felices como si ganáramos nosotros", señaló Moreno, refiriéndose a la pasión argentina por el fútbol.

Al respecto, el joven señala la diferencia de cómo ha vivido España el Mundial hasta el momento y asegura que los hinchas no le dieron tanta importancia al campeonato hasta que la Selección pasó a cuartos de final. "Ahí el equipo empezó a prometer y despertó entusiasmo en el pueblo español. Pero no lo viven como lo vivimos nosotros", reitera.

La fiesta argentina transforma las calles de Madrid

Según detalla el mendocino, los argentinos en Madrid se organizan en clubes de fútbol, boliches o salones que son alquilados exclusivamente para reunir a los miles de hinchas que se encuentran en la ciudad. Pantallas gigantes, banderas y cánticos crean una verdadera fiesta argentina que termina en las calles con festejos multitudinarios luego de cada encuentro de la Selección.

"Hay lugares específicos donde se juntan los argentinos y entran cerca de 2000 personas. Hay réplicas de bares argentinos donde se paga una entrada y podes comer sándwiches de milanesa y tomar fernet mientras ves el partido", relató el mendocino.

Argentinos festejaron en Madrid el triunfo ante Inglaterra

Moreno recordó cómo se vivió el partido contra Inglaterra en tierras madrileñas y destaca que los lugares más emblemáticos como la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, se llenaron de hinchas argentinos, en un festejo masivo. Al respecto, destaca que esas celebraciones son uno de los aspectos que más impactan a los españoles, ya que reflejan la intensidad con la que los hinchas viven cada partido y el orgullo que sienten por sus colores.

"El fervor es descomunal, los argentinos celebraron más su pase a la final que los propios españoles cuando vencieron a Francia. Para quienes viven afuera, estos encuentros se sienten como si te teletransportaras a Argentina", afirma.

El respeto español por la pasión argentina

Martín se reunió siempre con otros compatriotas para ver los partidos de este Mundial y luego asistió a los festejos. Según relata, en todos los eventos percibió un gran respeto por parte de los españoles a la comunidad argentina. Ese clima de convivencia hace que cada vez más argentinos se animen a salir a festejar a las calles madrileñas y vestir la camiseta de la Selección con tranquilidad.

"Ellos respetan nuestra cultura. Mis vecinos, por ejemplo, me escribieron para felicitarme por haber llegado a la final", recuerda Moreno.

Además, destaca que el intercambio con vecinos y amigos españoles transcurre en un clima de cordialidad, donde las bromas y comentarios responden únicamente a la rivalidad deportiva. "No percibo un chicaneo por bronca o rencor, es más a nivel futbolístico. Lo que más suelen decir es: que gane el mejor"

Por otro lado, el mendocino destaca el cariño que España tiene por figuras de la Scaloneta, especialmente Lionel Messi. "En las calles de Madrid se venden camisetas tanto de España como de Argentina. Las de Messi y Yamal son las más vendidos".

Como una intimidad, Moreno contó un episodio que vivió con un amigo español durante uno de los partidos de Argentina. El mendocino relató que su amigo le pidió una camiseta de la albiceleste sólo para acompañarlo a los festejos. "Fue de infiltrado y cantó todas las canciones de memoria", contó a Los Andes.

Los operativos para la gran final

Si bien los festejos de argentinos en España se desarrollaron con tranquilidad y sin inconvenientes hasta el momento, Moreno señala que las autoridades tienen preparado un operativo de seguridad para el domingo, debido a la gran cantidad de hinchas que se espera que salgan a las calles.

"Ya se sabe dónde se juntan, qué va a pasar si gana uno u otro. Acá no esas cosas no se dejan al azar. Sabemos que habrá ambulancias, policía, fuerzas de seguridad muy preparadas. A nivel institucional siempre está bien organizado", destaca.

Por otro lado, subraya el marcado contraste entre Argentina y España respecto a la forma de vivir un partido del Mundial. Mientras que en Argentina el país "se paraliza", en el territorio europeo el día transcurre muy normal.

"Acá baja la densidad de la gente que va por las calles, pero el país no frena. El transporte público sigue funcionando, el metro sigue funcionando, todo sigue igual", afirma.

Una hermandad que trasciende fronteras

A pesar de la nostalgia que siente por su patria, Martín confiesa que está muy a gusto viviendo en España y opina que el respeto que se vive durante la Copa del Mundo se debe a una historia de unión y hermandad entre ambos países.

"En general, no hay en España una rivalidad con Argentina. Hay una cuestión de simpatía. El hecho de que hemos sido colonia española y que ahora hay argentinos buscando la ciudadanía por la Ley de Nietos hace que la relación actual y la rivalidad deportiva sean mucho más llevaderas", opina.

Por último, hizo hincapié en lo fascinante de la locura y la pasión argentina y aseguró que siente mucho orgullo de su patria. "No hay nada que nos enloquezca y nos una tanto como el fútbol. Es algo irracional para otros países y culturas. Yo eso lo valoro profundamente y no hay día que no me sienta orgulloso de haber nacido en esta tierra".