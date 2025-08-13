13 de agosto de 2025 - 12:08

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

El exmarido de Julieta Prandi fue condenado y ordenaron su inmediata detención. La modelo y actriz fue contenida por su familia y abogados tras conocer la sentencia.

Julieta Prandi tras el veredicto
El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi

Julieta Prandi: condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abusos y violencia contra la actriz

La audiencia comenzó pasadas las 11 de la mañana y se desarrolló sin la presencia de Prandi en la sala durante la lectura del veredicto. Una vez finalizada, Contardi fue retirado esposado por una puerta lateral.

El fiscal Christian Fabio había solicitado el viernes una pena de 20 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”.

Por su parte, la querella reclamó una condena de 50 años. La decisión de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar puso fin a un proceso judicial que se extendió durante una década y que marcó un duro camino para la actriz.

Julieta Prandi rompió en llanto al conocer el veredicto

Prandi, que llegó minutos después al tribunal para conocer la resolución, no tuvo contacto visual con Contardi. Al escuchar la sentencia, rompió en llanto y fue contenida por su padre y por su pareja, el músico Emanuel Ortega.

También recibió el apoyo de sus abogados, encabezados por Fernando Burlando, quienes celebraron la decisión judicial como un paso importante después de años de lucha.

La resolución judicial significa el cierre de un capítulo doloroso para Prandi. La condena de 19 años no coincidió con el pedido más alto de la querella, pero representó una decisión firme por parte del tribunal en un caso que tuvo gran repercusión pública. Con la sentencia firme en primera instancia, Contardi permanecerá detenido mientras se resuelvan eventuales apelaciones.

