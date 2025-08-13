Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

El exmarido de Julieta Prandi fue condenado y ordenaron su inmediata detención. La modelo y actriz fue contenida por su familia y abogados tras conocer la sentencia.

El empresario Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora. El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictó la sentencia este miércoles y ordenó su inmediata detención.

La audiencia comenzó pasadas las 11 de la mañana y se desarrolló sin la presencia de Prandi en la sala durante la lectura del veredicto. Una vez finalizada, Contardi fue retirado esposado por una puerta lateral.

Condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi.

Fue sentenciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. Se ordenó su inmediata detención. El fiscal Christian Fabio había solicitado el viernes una pena de 20 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima".

Por su parte, la querella reclamó una condena de 50 años. La decisión de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar puso fin a un proceso judicial que se extendió durante una década y que marcó un duro camino para la actriz.

Julieta Prandi rompió en llanto al conocer el veredicto Prandi, que llegó minutos después al tribunal para conocer la resolución, no tuvo contacto visual con Contardi. Al escuchar la sentencia, rompió en llanto y fue contenida por su padre y por su pareja, el músico Emanuel Ortega.