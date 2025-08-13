13 de agosto de 2025 - 18:51

Histórico: cómo reaccionó el mundo del espectáculo a la condena del ex esposo de Julieta Prandi

Claudio Contardi recibió una condena de 19 años de prisión. Varios famosos y figuras mediáticas opinaron al respecto.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega hizo un pedido en medio del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

Leé además

asi reacciono julieta prandi a la condena a 19 anos de prision que recibio su exmarido, claudio contardi

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

Por Redacción Policiales
Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: Hoy vuelvo a vivir.

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: "Hoy vuelvo a vivir"

Por Redacción Policiales
Julieta Prandi

La resolución del juicio

La resolución llegó después de tres audiencias y tras años de denuncias y exposición mediática de la actriz y modelo, que relató el calvario vivido durante su relación. El fallo, considerado un hito por su dureza y alcance, tuvo lugar en un tribunal al que Prandi llegó con retraso y del que no presenció la lectura del veredicto.

La comentarios de apoyo hacia Julieta Prandi

La noticia generó un impacto inmediato en el ámbito artístico y mediático, donde colegas, periodistas y figuras del espectáculo expresaron públicamente su apoyo.

Yanina Latorre transmitió de forma contundente el sentimiento generalizado: “19 AÑOS DE PRISIÓN PARA ESTE MIER... OJALÁ JULIETA PRANDI ENCUENTRE ALGO DE PAZ”, escribió, donde también recibió un aluvión de mensajes de apoyo.

Embed

Ángel de Brito sumó detalles sobre la jornada judicial, donde resaltó la magnitud de la condena y cerró su mensaje con aplausos virtuales como muestra de aprobación.

Vero Lozano sintetizó su postura con una frase breve pero significativa: “Contardi condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”.

Embed

La reacción en redes sociales

Las muestras de respaldo no se limitaron a los programas televisivos. Desde Instagram, Graciela Borges celebró la fortaleza de Prandi con un mensaje directo: “Bravo por tu fuerza @jprandi. Te queremos siempre”.

Comenzó el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual agravado a Julieta Prandi

Juariu subrayó el carácter inédito del fallo y su potencial como precedente: “Realmente inédito y esperanzador. Se hizo justicia”. Luciana Salazar vinculó el caso con la lucha colectiva contra la violencia de género: “Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.

Entre las voces más personales estuvo la de Agustina Kämpfer, que acompañó una fotografía junto a Prandi con un extenso texto sobre los años de dolor oculto, el miedo a preguntar y la importancia de hablar y acompañar. Reconoció su silencio en el pasado y valoró el presente como un tiempo de reparación: “Ahora que pueden descansar un poco tras haber dado tanta pelea y haber logrado tremendo precedente… Me alegra que empiece su tiempo de reparación. Gracias @jprandi, por todo lo que nos enseñaste”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así fue detenido a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi.

Condenaron a la expareja de Julieta Prandi: así fue la reacción y detención de Claudio Contardi

Por Redacción Policiales
Caso Ghisoni y falsas denuncias: reconocida abogada busca revertir condena contra juez por abuso y violencia. Foto: Imagen ilustrativa

Falsas denuncias: una reconocida abogada busca revertir una condena en un resonante caso mendocino

Por Ignacio de la Rosa
andrea bocelli cantara por primera vez en el teatro colon: el precio de las entradas

Andrea Bocelli cantará por primera vez en el teatro Colón: el precio de las entradas

Por Andrés Aguilera
confirmado: netflix hara una serie de moria casan y ya adelanto quienes seran dos de las actrices

Confirmado: Netflix hará una serie de Moria Casán y ya adelantó quiénes serán dos de las actrices

Por Andrés Aguilera