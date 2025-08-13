Histórico: cómo reaccionó el mundo del espectáculo a la condena del ex esposo de Julieta Prandi

El juicio que enfrentó a Julieta Prandi con Claudio Contardi , su exmarido y padre de sus dos hijos, se dió por finalizado. La sentencia determinó una condena de 19 años de prisión contra el empresario, acusado de violencia de género y abuso sexual.

Así reaccionó Julieta Prandi a la condena a 19 años de prisión que recibió su exmarido, Claudio Contardi

La resolución llegó después de tres audiencias y tras años de denuncias y exposición mediática de la actriz y modelo, que relató el calvario vivido durante su relación . El fallo, considerado un hito por su dureza y alcance, tuvo lugar en un tribunal al que Prandi llegó con retraso y del que no presenció la lectura del veredicto.

La noticia generó un impacto inmediato en el ámbito artístico y mediático, donde colegas, periodistas y figuras del espectáculo expresaron públicamente su apoyo.

Yanina Latorre transmitió de forma contundente el sentimiento generalizado: “19 AÑOS DE PRISIÓN PARA ESTE MIER... OJALÁ JULIETA PRANDI ENCUENTRE ALGO DE PAZ ”, escribió, donde también recibió un aluvión de mensajes de apoyo.

Ángel de Brito sumó detalles sobre la jornada judicial, donde resaltó la magnitud de la condena y cerró su mensaje con aplausos virtuales como muestra de aprobación.

19 años de prisión para el ex marido de julieta prandi acusado de violencia de género y abuso sexual. Prandi llego 25 minutos tarde al tribunal y no estuvo presente en la lectura del veredicto.

Vero Lozano sintetizó su postura con una frase breve pero significativa: “Contardi condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”.

La reacción en redes sociales

Las muestras de respaldo no se limitaron a los programas televisivos. Desde Instagram, Graciela Borges celebró la fortaleza de Prandi con un mensaje directo: “Bravo por tu fuerza @jprandi. Te queremos siempre”.

Juariu subrayó el carácter inédito del fallo y su potencial como precedente: “Realmente inédito y esperanzador. Se hizo justicia”. Luciana Salazar vinculó el caso con la lucha colectiva contra la violencia de género: “Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.

Entre las voces más personales estuvo la de Agustina Kämpfer, que acompañó una fotografía junto a Prandi con un extenso texto sobre los años de dolor oculto, el miedo a preguntar y la importancia de hablar y acompañar. Reconoció su silencio en el pasado y valoró el presente como un tiempo de reparación: “Ahora que pueden descansar un poco tras haber dado tanta pelea y haber logrado tremendo precedente… Me alegra que empiece su tiempo de reparación. Gracias @jprandi, por todo lo que nos enseñaste”.