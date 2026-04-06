De "no fue por su color de piel" al rezo de Juan Darthés: las revelaciones de Agostina Páez

Agostina Páez , la abogada argentina que tildó de " monos " a los brasileños y volvió a la Argentina tras la acusación por " injuria racial ", pasó esta mañana por el canal de streaming Olga, donde habló de los momentos que atravesó, minimizó su accionar en Río de Janeiro y hasta recordó una anécdota con el actor y pastor evangélico Juan Darthés , condenado por abusar de Thelma Fardín y establecido en Brasil hace varios años.

Agostina Páez pagó la fianza de casi 20 mil dólares y ya puede volver a la Argentina

"Los vi agarrarse los genitales. No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel . Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso", dijo este lunes la santiagueña de 29 años al hablar con Nati Jota sobre su encuentro con los empleados de un bar en Ipanema.

Según insistió en su testimonio, el polémico gesto imitando a un mono surgió en el marco de una discusión por una cuenta mal cobrada con los mozos. Todo quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la Justicia brasileña.

"No dimensioné lo que estaba haciendo, no ha sido por su color de piel" Agostina Páez y el gesto racista por el que fue detenida en Brasil. pic.twitter.com/SNij8Bz6LX

"Cuando recibí la notificación de que tenía que ir a la comisaría pensé que era falsa: decía que tenía que presentarme por injuria racial . Cuando llegué me dijeron que no podía salir del país, que tenía que usar tobillera electrónica y me mostraron el video. Ahí hice retrospectiva y no lo podía creer, me agarró una crisis, no sabía qué hacer. No había dimensionado el gesto : una ignorancia total de mi parte sobre el racismo, después me puse a investigar sobre el contexto histórico de Brasil", expresó la chica, quien fue asistida legalmente por la abogada Carla Junqueira , representante de la actriz argentina Thelma Fardín en el juicio en Brasil contra Juan Darthés por abuso sexual.

También, Agostina recordó un episodio con la familia del actor condenado por abuso sexual.

Juan Darthés está instalado en Brasil desde la denuncia y posterior condena por abuso sexual

"Yo estaba en un bar, con Darthés directamente no, con él no. Cuando yo salgo del baño, estaba su mujer afuera y me dice que estaban orando por mí", reveló la acusada de racismo.

El enojo de Agostina Páez con su padre

Agostina se distanció del comportamiento de su padre, el empresario Mariano Páez, quien fue a un bar y realizó gestos similares a los de un mono, idénticos a los de la joven.

“Me quería morir. No sabía qué hacer. Dije ‘no puede ser que recién llego, estoy con amigas en casa y salga mi papá a hacer esto sabiendo lo difícil que fue esto, lo que me puede complicar’. En mi familia yo soy… Me siento mamá de mi papá“, contó.

”No sé por qué lo hizo. Me enojé mucho, me dio mucha vergüenza. Me puse muy mal. Si bien mi papá me acompañó en este proceso, muchas veces tiene formas que no comparto para nada", dijo.

Agostina Páez- padre Polémica por el video del padre de Agostina Paez replicando el gesto racista de su hija

¿Alberto Fernández tuvo que ver o no?

La abogada, además, se refirió a las versiones que hablaban sobre supuestas gestiones del expresidente Alberto Fernández para facilitar su regreso a la Argentina.

“La verdad es que no lo sé, porque la que hablaba con Cancillería y diplomáticos era Carla (su abogada). Pero creo que no”, aclaró.