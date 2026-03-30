30 de marzo de 2026 - 18:12

La abogada Agostina Páez podrá regresar a la Argentina: el monto millonario que deberá pagar

La Justicia brasileña aceptó un hábeas corpus presentado por su defensa. La argentina también deberá cumplir otros requisitos para volver al país.

Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Justicia de Brasil le concedió un hábeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez para que pueda regresar al país, aunque estableció “una condición económica”. La mujer deberá abonar una caución de 18 mil dólares en el marco de la causa por injuria racial en su contra.

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Según se informó, el juez a cargo del caso resolvió aceptar el derecho presentado por la defensa, Sebastián Robles. De esta manera, habilitó la posibilidad de que Páez pueda volver a la Argentina luego de permanecer casi tres meses en Río de Janeiro tras hacer gestos racistas a los empleados de un bar.

La abogada deberá pagar una caución equivalente a 60 salarios mínimos para poder dejar el país, informó Clarín. La otra condición que le puso la Justicia para poder hacer efectiva su salida de Brasil es mantener actualizado su domicilio residencial y todos sus datos de contacto.

De acuerdo al fallo, si la abogada santiagueña cumple con estas dos condiciones, se le retirará su tobillera electrónica, recuperará su pasaporte y podrá regresar al país.

Proceso judicial

Durante la audiencia realizada el 24 de marzo, la fiscalía reformuló la acusación inicial. Según detalló su defensa, encabezada por Carla Junqueira, el expediente pasó de contemplar tres delitos a uno solo, con una pena mínima de dos años. Esa condena podría ser reemplazada por servicios comunitarios y una compensación económica a las personas involucradas.

En ese marco, Páez pidió disculpas a los denunciantes durante el encuentro judicial, un gesto que la defensa considera clave para avanzar en una resolución favorable.

Mientras tanto, la joven permanece en Brasil junto a su padre, en un contexto que, según su entorno, se volvió más estable tras las primeras semanas marcadas por denuncias de amenazas y hostigamiento.

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