25 de mayo de 2026 - 20:34

Martes con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza: cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura tendrá un leve descenso.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se presentará en Mendoza con un amanecer frío y la presencia de heladas parciales, aunque el termómetro mostrará un leve alivio en horas de la tarde respecto a los días previos.

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La jornada estará caracterizada por el predominio de poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Tras una madrugada helada en la que la mínima se ubicará en los 7°C, el sol del mediodía tendrá un impacto acotado en el ambiente, permitiendo que la máxima alcance los 19°C.

En cuanto a la dinámica del aire, se prevén vientos leves del sector noreste. Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por viento Zonda ni nevadas en el llano, enmarcando el día dentro de una estabilidad absoluta pero con un ambiente muy frío y seco.

En la cordillera el panorama meteorológico indica condiciones de buen tiempo con cielo despejado y vientos moderados en altura. A pesar de la buena visibilidad que mantendrá operable el Paso Cristo Redentor bajo el esquema de horarios de invierno, se recuerda que las temperaturas en las localidades fronterizas serán extremas con mínimas que pueden quebrar la barrera de los -8°C.

Pronóstico del tiempo para el miércoles

Hacia el miércoles, el pronóstico extendido anticipa un panorama similar: nubosidad variable, persistencia de heladas parciales y un termómetro estancado con una máxima estimada en los 15°C.

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