Oculto y resguardado entre las rocas, casi camuflado y rodeado de silencio y viento de alta montaña . Así vive el "Heredero de los Andes" , un pequeño pichón de cóndor andino que cumplió hace unas semanas sus primeros 6 meses de vida en el Parque Provincial Tupungato . Y así sigue escribiendo su propia historia en plena cordillera mendocina, siendo monitoreado permanentemente -de forma remota y no invasiva- por guardaparques y personal del departamento de Fauna Silvestre de Mendoza.

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Hace unas semanas se conocieron las imágenes de la madre de este cóndor retornando al nido activo en la ladera de la montaña -en una cavidad entre las rocas- para acicalarlo y darle de comer . Y ahora, recientemente, salió a la luz un emotivo video donde se observa una síntesis de todo el proceso de monitoreo y el trabajo que se hace para seguir cada uno de sus movimientos.

Impactante video de un pichón de cóndor en su nido: "el Heredero de los Andes sigue escribiendo su historia"

"Allá arriba, escondido entre las montañas, estaba el 'Heredero de los Andes' . Y nosotros necesitábamos saber si él seguía a salvo ", se escucha al comienzo del video, en una especie de descripción que -en cierto modo- "spoilea" lo que sigue. Durante el audiovisual se detalla el trabajo de personal de Fauna y de los Guardaparques , quienes, in situ -aunque a una distancia que nunca es menor a 300 metros , para no molestar- siguen el día a día del pichón .

El avistaje y seguimiento de este nido activo se convierte en una noticia más que positiva, teniendo en cuenta que el cóndor es una especie protegida, declarada monumento provincial y que se encuentra en peligro.

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En su cuenta de Instagram, el fotógrafo y realizador audiovisual Andrés Ríos compartió el emotivo video que muestra la travesía desde que partieron con destino al Parque Provincial Tupungato (Área Natural Protegida) hasta que volvieron a divisar a este pichón, quien cumplió 6 meses y a quien se mantiene bajo estricta vigilancia desde hace ya algunos meses.

"Salimos con una misión muy clara: monitorear a un pichón de Cóndor Andino de aproximadamente 6 meses y corroborar que se encontrara en buen estado y que continuara siendo alimentado por sus padres", describe Ríos.

Texto - 2026-05-25T123557.034 Impactante video de un pichón de cóndor en su nido: "el Heredero de los Andes sigue escribiendo su historia" Captura video

Junto a él participaron de esta jornada el director de Fauna de Mendoza, Adrián Gorrindo; el vicepresidente de la asociación SOS Acción Salvaje, Santiago Furlán, y el también realizador audiovisual, Juan Cruz Palacio.

"Nos instalamos a una gran distancia del nido para no alterar el comportamiento natural de la fauna. Todo fue realizado con teleobjetivos, minimizando el ruido y cualquier movimiento innecesario. En este tipo de situaciones, el respeto por el entorno está siempre por encima de cualquier toma", sigue.

La paciencia resulta clave e indispensable en este trabajo. Porque es el ser humano quien debe adaptarse al ritmo y los tiempos de la naturaleza, y no al revés. Así fue como pasaron las horas, el viento cambió y la luz empezó a caer.

Embed "Heredero de los Andes"

Así está hoy el #condor de 6 meses que fue descubierto en un nido activo del Parque Provincial Tupungato, en #Mendoza

Un resumen de su monitoreo y cómo su madre lo alimenta entre las rocas de la montaña pic.twitter.com/Olwipz1l0T — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) May 25, 2026

"Y cuando parecía que ese momento no iba a suceder… ¡Apareció! La madre cruzó el horizonte, descendió hasta el nido y alimentó al pichón. Fueron apenas unos minutos, pero suficientes para entender por qué vale la pena esperar durante todo un día por un instante así", concluyó en su publicación Ríos, quien agregó que "el verdadero privilegio no fue grabarlo; fue poder presenciarlo".

En el mismo video, se observa el majestuoso momento en que la hembra viene planeando por el cielo y comienza a descender a la altura del nido. "Atento equipo... Es la madre. No se mueva nadie, por favor", son las indicaciones que da Gorrindo, desde su experiencia, y para poder grabar y registrar lo que habían ido a observar: que el pichón sigue bien, que está creciendo bajo el cuidado de sus padres.

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"Ese día no se trató solo del registro de una imagen, sino de confirmar que él estaba a salvo... Que el 'Heredero de los Andes' aún sigue escribiendo su historia", cierra la voz en off del video, en el momento exacto en que la hembra vuelve a abandonar el nido ante la atenta mirada de su pichón, quien permanece recostado entre las piedras y -a ratos- se incorpora con movimientos todavía torpes, abre parcialmente las alas y camina con inseguridad.

Así es el monitoreo no invasivo del pichón de cóndor

El monitoreo del nido comenzó antes del nacimiento del pichón. Fue en septiembre del año pasado, durante el 20° Censo Simultáneo de Cóndor Andino, cuando especialistas detectaron un nido activo en la zona del Parque Provincial Tupungato. Allí observaron a una pareja de cóndores turnándose para incubar y cuidar el huevo dentro de una cueva ubicada en la ladera de la montaña.

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Una vez que se hizo el primer descubrimiento, se continuó con las visitas periódicas -no invasivas-, ya con el sitio exacto identificado. Así fue como se confirmó el nacimiento del pichón en noviembre de 2025, mientras que meses más tardes se determinó que se trata de un macho.

El seguimiento y los registros del pichón de cóndor se hacen sin invasión de su territorio y respetando al máximo la tranquilidad de la familia.

Una vez al mes, a unos 300 metros, los encargados del monitoreo recurren a binoculares y equipos ópticos para registrar la actividad del nido, de los padres y del pichón.

Las observaciones muestran cómo evoluciona la crianza y también cómo cambia el comportamiento de los adultos con el paso de los meses. Durante los primeros días de vida, uno de los padres permanecía constantemente junto al pichón para protegerlo del frío extremo y de cualquier amenaza.

En la actualidad, en cambio, ya puede verse al pequeño permaneciendo solo durante varias horas e incluso pasando algunas noches sin compañía directa. En la medida en que el pichón crece, los padres empiezan a flexibilizar la defensa del territorio y otros cóndores se acercan al nido.

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La incubación de un huevo de cóndor dura cerca de 60 días y la crianza puede extenderse durante más de un año. Recién entre los 8 y 9 años estos animales alcanzan la madurez sexual.

Además, el cóndor andino tiene una tasa reproductiva extremadamente baja, ya que cada pareja suele criar apenas un pichón cada dos o tres años. Y a eso se suman amenazas constantes como el envenenamiento con cebos tóxicos, la contaminación con plomo y los accidentes con tendidos eléctricos.

Respecto a este pichón -quien ya cumplió medio año de vida-, todavía el plumón oscuro y desordenado cubre buena parte de su cuerpo. No obstante, ya se adivina la imponencia que tendrá cuando alcance la adultez.

La importancia del cóndor en la naturaleza

En Mendoza, el seguimiento de la especie se ha fortalecido a través de los Censos Simultáneos de Cóndor Andino, que se realizan desde 2020 en distintas áreas naturales protegidas. Gracias a estos operativos coordinados se han identificado dormideros, zonas de vuelo prioritarias y récords históricos de avistamientos. De hecho, durante el 18° censo simultáneo, llegaron a registrarse 70 ejemplares al mismo tiempo.

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El cóndor cumple además un rol vital en el ecosistema. Es considerado un “limpiador natural”, ya que se alimenta de restos de animales muertos y ayuda a evitar focos de infección en ambientes de montaña. Su presencia es también un indicador de salud ambiental.