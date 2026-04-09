Lo que parecía ser un rutinario operativo de monitoreo de fauna silvestre en Valle Grande (San Rafael ) realizado hace unos días y centrado en el seguimiento de un pichón de cóndor andino tuvo un final inesperado , un giro de trama (o plow twist, como se le suele decir ahora). ¡Y sorprendió a todos!

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Y es que el ave que estaba siendo observada y seguida -en base a diferentes reportes recibidos- no era un pichón de esta maravillosa especie, sino de otra especie carroñera: un jote cabeza colorada , también de características llamativas e imponentes.

Claro que ello no impidió que el ave fuera evaluada en el lugar y, con estímulos sonoros, se confirmara que estaba en buen estado y capaz de volar por sus propios medios . Con este operativo quedó de manifiesto lo que puede conseguirse a través del trabajo en equipo y la colaboración de distintos actores.

Increíble historia detrás del rescate de un "cóndor" y el inesperado y sorpresivo final: las fotos

La mañana había empezado como tantas otras en en Valle Grande , uno de los paisajes más imponentes de San Rafael . Sin embargo, para el equipo técnico de la Dirección de Recursos Naturales Renovables , esta jornada se convertiría en un ejemplo claro de por qué la vigilancia ambiental es clave para la supervivencia de las especies más emblemáticas de Mendoza .

El operativo se activó al recibir una alerta precisa: un ave de gran porte , posada a orillas del agua, permanecía inmóvil, y podía tratarse del pichón de cóndor andino. De hecho, el cuerpo de guardaparques del lugar venía monitoreando desde hacía semanas a uno de estos ejemplares, un juvenil, todavía en desarrollo y con trazas claras de plumaje inmaduro . La vulnerabilidad de la especie y a los riesgos que enfrenta en una etapa tan temprana de vida son indispensables para activar el monitoreo.

Guardaparques y voluntarios que seguían a un pichón de #condor en #SanRafael recibieron un llamado por la posible presencia del ave al costado de un espejo del agua. Con ayuda de la lancha de un operador turístico, se acercaron para monitorar... ¡Y nada fue lo que esperaban! pic.twitter.com/opRmCfD3KD

Aquella llamada activó un mega trabajo del equipo, encabezado por el experimentado guardaparque Ángel Napoleón y acompañado por la voluntaria especializada Silvina Camarotti. Se puso en marcha el protocolo de rescate. Ambos conocen de memoria los movimientos del cóndor andino y están entrenados para actuar sin margen de error ante una situación de riesgo.

A ello se sumaba que la zona del avistamiento no era de sencillo acceso. El ave había sido vista en una franja angosta junto al espejo de agua del Valle Grande, un sector donde el acceso directo requiere rodeos, cambios de embarcación y colaboración de prestadores turísticos. Por eso, el equipo pidió apoyo a un operador local, quien facilitó la navegación para acercarse al punto exacto.

Cóndor rescate 1 Increíble historia detrás del rescate de un "cóndor" y el inesperado y sorpresivo final: las fotos Gentileza

En la medida que la lancha avanzaba, los especialistas afinaban la mirada. La silueta oscura, erguida y casi inmóvil sobre las rocas, generaba la tensión propia de lo incierto. El viento jugaba en contra, el sol reflejaba en el agua y la distancia todavía no permitía distinguir con claridad si se trataba del joven cóndor o de otra especie.

Tras unos minutos -que parecieron eternos-, los rescatistas lograron acercarse lo suficiente como para evaluar la situación. Y fue ahí cuando llegó la sorpresa: el ave no era un cóndor andino, sino un jote cabeza colorada (Cathartes aura), una especie distinta, aunque también carroñera y de presencia habitual en zonas cordilleranas.

Vivito y volando

Aunque el operativo había cambiado por completo de rumbo, la misión seguía siendo la misma: asegurar que el animal estuviera en buen estado y no necesitara asistencia. El jote permanecía quieto, pero sin signos de lesión evidente. Para confirmar su condición, los especialistas recurrieron a una técnica frecuente en la evaluación inicial: estímulos sonoros suaves para observar su reacción sin generar un estrés innecesario.

La respuesta fue inmediata. El jote abrió sus grandes alas, levantó vuelo con firmeza y se alejó en línea recta, sin dificultades. La escena, que podría haber terminado en un rescate complejo, fue en realidad la demostración de que el animal estaba sano y apto para seguir su vida y su curso natural.

Cóndor rescate 2

Ya con la tranquilidad de saber que el jote estaba bien, el operativo se convirtió en una demostración de cómo funciona el trabajo de vigilancia y el nivel compromiso de los equipos de conservación, capaces de movilizarse en minutos ante cualquier indicio que pueda afectar a una especie tan significativa como el cóndor andino. Y de la buena predisposición de otros actores -en este caso, el prestador turístico que prestó su embarcación- en pos del bienestar ambiental.

Más protección: nuevas especies como monumentos naturales

Recientemente la Legislatura de Mendoza aprobó una ley que amplía el listado de fauna provincial declarada como “Monumento Natural Provincial”. De esta manera, se le otorga a estas especies mayor protección legal, control y sanciones frente a la caza, el tráfico ilegal o la tenencia como mascotas de estas especies.

“El fantasma de los Andes”: filmaron a un ejemplar del misterioso gato andino en Uspallata. Foto: Imagen ilustrativa Gentileza: Juan Reppucci - AGA “El fantasma de los Andes”: filmaron a un ejemplar del misterioso gato andino en Uspallata. Foto: Imagen ilustrativa Gentileza: Juan Reppucci - AGA

Las recientes especies declaradas monumento natural:

Piche (Zaedyus pichiy).

(Zaedyus pichiy). Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata).

(Gubernatrix cristata). Águila Coronada (Buteogallus coronatus).

(Buteogallus coronatus). Ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche).

(Alsodes pehuenche). Bagre Otuno (Diplomystes viedmensis cuyanus).

(Diplomystes viedmensis cuyanus). Lagartija del Nihuil (Liolaemus rabinoi).

(Liolaemus rabinoi). Gato Andino (Leopardus jacobita).

Estas especies se suman al listado que ya integraban -dentro de la Ley 6599, que fue modificada recientemente- al cóndor, choique, guanaco, tortuga del macizo extracordillerano del nevado, liebre mara y pichiciego.

De esta manera, no solo fortalece la fiscalización y las multas en casos de delitos ambientales, sino que también pone en valor la conservación de especies con prioridad crítica en su estado de vulnerabilidad.