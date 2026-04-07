No se trata de una presencia sobrenatural o espectral, pero la dificultad para ser observado le ha valido al gato andino ser un digno y merecido portador del apodo de "Fantasma de los Andes" . Y es que no cualquiera puede verlo: sus apariciones se registran durante apenas unos segundos —todo un desafío para el ojo humano— hasta que huye, y lo hace tan raudamente que, como buen fantasma, pareciera desaparecer. En la Reserva Natural Villavicencio , hace poco más de un mes, hubo un nuevo registro de gatos andinos .

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

Gato andino: inició la campaña de conservación en Uspallata por el felino más amenazado de América

Puntualmente, fueron dos ejemplares de gato andino los que fueron avistados a comienzos de marzo, en la zona de la Pampa de Canota . Las fotografías fueron tomadas por el equipo de guardaparques de Villavicencio con cámaras trampa (método que consiste en colocar estos dispositivos con sensores de movimiento en lugares estratégicos y que registran imágenes de forma constante ante cualquier interrupción).

El registro se convierte en una excelente noticia, más si se tiene en cuenta que el gato andino (Leopardus jacobita) es una de las especies más amenazadas de América del Sur en lo que hace a su conservación y que se encuentra en peligro de extinción a nivel mundial, además de ser un verdadero ícono de los ecosistemas altoandinos .

El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos

El más reciente de los registros se obtuvo en la Pampa de Canota , un ambiente de puna emblemático dentro del área natural protegida de Villavicencio . Y es que, en este territorio frágil y silencioso, el gato andino encuentra las condiciones que necesita para vivir: tranquilidad, refugio y presas fundamentales, como el chinchillón (Lagidium viscacia) —su alimento favorito— junto a otros pequeños roedores.

La secuencia de tres fotografías muestra a una pareja de gatos andinos deambulando por el lugar en horas de la noche, y corresponde a registros de comienzos de marzo. No obstante, la noticia fue confirmada hace apenas unos días, luego de que los guardaparques retiraran el equipo para analizar todo lo que las cámaras trampa habían registrado.

Gato Andino 3 El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos Archivo

Además de su valor ecológico, el gato andino tiene una profunda dimensión sociocultural para muchas comunidades andinas. Es considerado un animal de gran significado espiritual, asociado a la protección de las montañas y a la armonía del territorio. Su presencia simboliza equilibrio, energía y continuidad cultural, siendo parte de relatos, tradiciones y cosmovisiones que han perdurado por siglos.

Según destacaron desde la Reserva Natural Villavicencio, la reciente aparición de estos dos ejemplares en el lugar es un testimonio del impacto positivo que generan los 25 años de monitoreo constante, así como también la conservación activa y el compromiso de guardaparques, equipos técnicos y organizaciones especializadas, trabajando en un territorio que por mucho tiempo estuvo degradado.

Ambiente investiga la distribución del gato andino Ambiente investiga la distribución del gato andino

"La conservación, en colaboración con la Alianza Gato Andino desde el 2007, es un trabajo de constancia y paciencia que nos da estas gratas confirmaciones de que vamos por buen camino y que la especie se encuentra en buen estado de conservación", sintetizaron.

Cómo es el gato andino, el "Fantasma de los Andes" que es el felino más amenazado de América

El gato andino es uno de los cinco ejemplares de felinos en mayor riesgo a nivel mundial, mientras que en la zona cordillerana de Argentina y el resto de América del Sur (su hábitat natural) es la especie más comprometida y amenazada. Tanto que está catalogado como "en peligro de extinción".

Sigiloso, misterioso y salvaje, los contados ejemplares que quedan en el ecosistema no suelen deambular frecuentemente entre zonas concurridas, ya sea por personas o por otros seres vivos.

Gato Andino flyer 1 El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos Gentileza

En cuanto a su descripción y características, el gato andino es de tamaño un poco mayor al de un gato doméstico y habita en ambientes áridos que pueden ir desde el centro de Perú hasta Mendoza y Neuquén (y un poco más al Sur también).

Su cola es larga, gruesa, cilíndrica y de aspecto felpudo. En esta extremidad, además, cuenta con entre 6 y 9 anillos anchos de color que oscila entre café oscuro a negro. Tiene nariz negra -a diferencia del gato del pajonal, con quien comparte hábitat y que tiene la nariz rosada- y, por sus características, prefiere sitios aislados, caracterizados por la presencia de afloramientos rocosos donde habita su presa principal, el ya mencionado chinchillón.

Gato Andino flyer 2 El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos Gentileza

En particular, la población de gatos andinos de Mendoza y del norte de Neuquén aparece como genéticamente única y es fundamental conservarla ya que puede proveer herramientas para la permanencia a largo plazo de la especie.

Perros de corral, claves para la preservación del gato andino

Las amenazas que atentan contra la conservación del gato andino son diversas, aunque por lo general tienen que ver con la incidencia humana y artificial. Van desde muertes por atropellamiento hasta el desarrollo de actividades de industrias extractivas, así como también las prácticas inadecuadas y no reguladas de ganadería y agricultura (el manejo ganadero no sustentable suele reducir la densidad de su principal presa, el chinchillón).

Gato Andino flyer 3 El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos Gentileza

Además, la cacería es otra de sus grandes amenazas. Y es que muchos productores suelen arremeter contra el gato andino en represalia y dado que, al ser carnívoro, puede afectar los rebaños.

Al igual que con pumas y zorros, los productores ganaderos suelen ver en el gato andino un peligro para sus animales (principalmente gallinas y otras aves de corral). Entonces, para protegerlos, instalan trampas que terminan siendo mortales para el gato andino. Pero con consecuencias letales, incluso, para las personas.

Gato Andino flyer 4 El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos Gentileza

Trampas metálicas (que derivan en la amputación de patas y muerte) y cebos envenenados -animales muertos a los que se les colocan agrotóxicos- suelen ser las peligrosas -y prohibidas- estrategias con que se busca mantener alejados a los predadores.

Sin embargo, hace ya varios años se viene trabajando en una técnica que ha dado resultados favorables, no solo para la preservación del gato andino, sino también de otros predadores que son especies protegidas (como el zorro y el puma).

Gato Andino flyer 5 El Fantasma de los Andes volvió a aparecer, ahora en Villavicencio y con una pareja: las fotos Gentileza

Se trata de los perros de corral, canes protectores de ganado y que se crían junto a chivas y ovejas. De esta manera, generan vínculos familiares que los hacen ser parte de las majadas. Los perros marcan un territorio y disuaden a otros carnívoros de acercarse simplemente con su olor (pumas, zorros y gatos andinos no suelen acercarse donde perciben, a través de su olfato, la presencia de otros carnívoros).

Así las cosas, los ganaderos pueden proteger a sus animales sin atentar contra la vida de otras especies, protegidas por ley y, por ende, cuya caza o matanza se encuentra prohibida y penada. Junto a los perros protectores de ganado, se está trabajando en otras estrategias, como el uso de luces nocturnas o sonidos que alejan del ganado a posibles depredadores silvestres.