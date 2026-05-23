23 de mayo de 2026 - 09:26

Habrá cortes de luz por mantenimiento en 6 departamentos: las zonas afectadas

Edemsa llevará a cabo un mantenimiento programado en varios departamentos de la provincia que se realizarán en distintos horarios durante toda la jornada de hoy.

Habrá cortes de luz por mantenimiento en 6 departamentos: las zonas afectadas.

Habrá cortes de luz por mantenimiento en 6 departamentos: las zonas afectadas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 23 de mayo, Edemsa comunicó mediante sus canales oficiales que habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia de Mendoza por tareas de mantenimiento.

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En total son seis los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico: Las Heras, Luján, Tupungato, Lavalle, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz por mantenimiento: zonas y horarios

Las Heras

  • En calle Paso Hondo, entre Iván Cané y Jorge Newbery. En callejón Cruz Cabello, entre calles Aristóbulo del Valle y Paso Hondo. En callejón Cabello, hacia el oeste de calle Paso Hondo, y zonas Aledañas; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la intersección de calle Río Diamante con El Trapiche y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 11.00 h.

Luján

  • En la Ruta Provincial N°15, hacia el norte de Deán Funes, y áreas adyacentes; Vistalba. De 11.15 a 14.00 h.
  • En el loteo 13 de Diciembre y zonas Aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.

Lavalle

  • En el callejón N°8, hacia el norte de calle Lavalle. En calle El Algarrobal, hacia el este de callejón N°8, y zonas Aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
  • En el Secano Lavallino. En zonas de Gustavo André y Lagunas del Rosario. En San José, Capilla de San José, Puesto San Lorenzo e Isla Conjume. En la escuela Posta de los Médanos y zonas aledañas. POR MEJORAS EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y NIVELES DE TENSIÓN. De 8.00 a 20.00 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamos; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.

San Carlos

  • En calle Independencia, entre Furlotti y Alfredo Barrios. En calle Constantini II. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Coronel, hacia el sur de El Retiro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle La Vilina, entre Ruta Nacional N°143 y callejón Mora; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

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