Habrá cortes de luz por mantenimiento en 6 departamentos: las zonas afectadas.

Para este sábado 23 de mayo, Edemsa comunicó mediante sus canales oficiales que habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia de Mendoza por tareas de mantenimiento.
Edemsa llevará a cabo un mantenimiento programado en varios departamentos de la provincia que se realizarán en distintos horarios durante toda la jornada de hoy.
Para este sábado 23 de mayo, Edemsa comunicó mediante sus canales oficiales que habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia de Mendoza por tareas de mantenimiento.
En total son seis los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico: Las Heras, Luján, Tupungato, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
Las Heras
Luján
Lavalle
Tupungato
San Carlos
San Rafael