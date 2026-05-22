Alerta en una escuela de Tunuyán por más de 40 casos de varicela.

La Escuela Ejército Argentino del departamento de Tunuyán confirmó decenas de casos de varicela en los últimos días. En un primer momento, desde la Delegación Regional informaron que se trató de un estudiante afectado, sin embargo, con el transcurso de los días se reveló que son varios los alumnos comprometidos.

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El director de Salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, señaló al medio El Cuco Digital que se detectaron 45 casos de varicela entre estudiantes de un mismo curso de la Institución. Los contagiados serían adolescentes de entre 15 y 16 años , quienes no habrían recibido la vacuna prevista en el calendario obligatorio.

Desde el Área de Salud del Valle de Uco aseguraron que se activaron los protocolos epidemiológicos, dependientes del Ministerio de Salud, al tomar conocimiento de los casos.

El Director de Salud llevó tranquilidad y aseguró que la situación no representa un riesgo elevado pára la población. En esta línea, explicó que, si bien en la Institución se registró una cantidad elevada de casos debido al contagio estrecho, los índices generales de varicela se mantienen dentro de los parámetros habituales.

El funcionario también enfatizó en la importancia de que los niños cuenten con la vacunación correspondiente contra esta enfermedad.

Qué es la varicela y por qué es importante vacunarse

Según explican desde el Ministerio de Salud, la varicela es una de las enfermedades eruptivas más frecuente de la infancia, producida por el virus Varicela Zóster. Es altamente contagiosa y puede afectar a casi todas las personas antes de alcanzar la edad adulta. Debido a ello, solo el 10% de las personas adultas son susceptibles de enfermarse de Varicela.

Los síntomas son fiebre, malestar general y la aparición de vesículas (pequeñas ampollas con contenido líquido). Estas se presentan en diferentes brotes sucesivos que afectan todo el cuerpo, provocando mucha picasón en el paciente.

Las lesiones suelen aparecer primero en el cuero cabelludo, para luego extenderse al tronco y a las extremidades. Se recomienda que la persona con varicela permanezca en su casa hasta que las ampollas hayan evolucionado a costras en su totalidad.

La vacuna contra la varicela fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina en 2015 y su aplicación es gratuita y obligatoria. Se deben colocar dos dosis: la primera a los 15 meses de vida y la segunda a los 5 años de edad, para prevenir contagios y las formas graves en que puede presentarse la enfermedad.