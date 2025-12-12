12 de diciembre de 2025 - 16:13

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

Se trata de un ejemplar macho que está con sus padres y fue observado en un nido entre las rocas.

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Sorprendente hallazgo de un nuevo nido de cóndores en Mendoza: fotos, videos y por qué es una excelente noticia

Sorprendente hallazgo de un nuevo nido de cóndores en Mendoza: fotos, videos y por qué es una buena noticia

Por Ignacio de la Rosa
Segundo rescate de cóndor andino en la semana. Se destaca la importancia del aviso ciudadano para la protección de la fauna nativa.

Un cóndor andino fue rescatado en la zona de Valle Grande

Por Redacción Sociedad

El ejemplar, un macho, fue observado por personal de Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente, que confirmó que permanece junto a sus padres en un nido activo emplazado en las paredes rocosas de la zona.

Embed

El registro fue verificado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Fundación SOS Acción Salvaje, en coordinación con el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA)–Fundación Bioandina.

El hallazgo se suma a las acciones para fortalecer la conservación de esta especie emblemática, entre ellas los censos simultáneos de cóndor andino. Estos monitoreos, realizados de manera coordinada en distintos puntos de la cordillera, permiten obtener información clave sobre presencia, distribución y dinámica poblacional.

El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98 y clasificado como especie “amenazada” a nivel global, cumple un rol crucial en la sanidad de los ecosistemas de altura.

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Actúa como el principal eliminador natural de cadáveres en ambientes cordilleranos, evitando la proliferación de patógenos y favoreciendo la descomposición orgánica. Su tarea resulta esencial en zonas donde otros carroñeros son escasos o inexistentes.

Seguimiento y monitoreo permanente

Las autoridades informaron que el nuevo pichón será monitoreado para evaluar su crecimiento, dada la prolongada dependencia que mantienen estas crías respecto de sus padres. “El seguimiento de este ejemplar resultará importante para evaluar su desarrollo”, explicó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna de Biodiversidad y Ecoparque.

El funcionario reiteró la importancia de mantener conductas responsables en áreas de Alta Montaña: “Se solicita a andinistas y visitantes evitar la aproximación a nidos y zonas de alimentación. Ante la presencia de fauna silvestre herida, enferma o en situación de riesgo —incluidos posibles casos de caza furtiva o uso de sustancias tóxicas—, se requiere realizar la notificación inmediata a los canales oficiales”.

Para reportes de fauna silvestre

  • Teléfono de Fauna: 2617503417 (lunes a viernes de 8 a 13)
  • Correo: [email protected]
  • Portal: ticketsform.mendoza.gov.ar
  • Emergencias: 911 (solicitar intervención de la Policía de Seguridad Rural).
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Por Gisel Guajardo
Mendoza registró más de noventa cóndores andinos juntos y batió el récord nacional de avistamientos simultáneos

Una familia grabó a 90 cóndores juntos comiendo una vaca en Tupungato sin saber que registraron el récord nacional

Por Redacción Sociedad
Una falla en la planta eléctrica de Cruz de Piedra afecta a varios distritos de Maipú

Una falla en una distribuidora eléctrica afecta a varios distritos de Maipú

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 12 de diciembre