Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

Se trata de un ejemplar macho que está con sus padres y fue observado en un nido entre las rocas.

Un nuevo pichón de cóndor andino nació en el Parque Provincial Tupungato, un suceso de gran relevancia para la fauna silvestre y el equilibrio ecológico de Mendoza.

El ejemplar, un macho, fue observado por personal de Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente, que confirmó que permanece junto a sus padres en un nido activo emplazado en las paredes rocosas de la zona.

Embed Nació otro cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato y la zona se consolida como refugio reproductivo para la especie



Más info: https://t.co/TLmfE24ls2 pic.twitter.com/l92Bht2sjr — Energía y Ambiente Mendoza (@energiayamb_mza) December 12, 2025 El registro fue verificado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Fundación SOS Acción Salvaje, en coordinación con el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA)–Fundación Bioandina.

El hallazgo se suma a las acciones para fortalecer la conservación de esta especie emblemática, entre ellas los censos simultáneos de cóndor andino. Estos monitoreos, realizados de manera coordinada en distintos puntos de la cordillera, permiten obtener información clave sobre presencia, distribución y dinámica poblacional.

El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98 y clasificado como especie “amenazada” a nivel global, cumple un rol crucial en la sanidad de los ecosistemas de altura.