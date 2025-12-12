Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

Un nuevo pichón de cóndor andino nació en el Parque Provincial Tupungato, un suceso de gran relevancia para la fauna silvestre y el equilibrio ecológico de Mendoza.
Se trata de un ejemplar macho que está con sus padres y fue observado en un nido entre las rocas.
Un nuevo pichón de cóndor andino nació en el Parque Provincial Tupungato, un suceso de gran relevancia para la fauna silvestre y el equilibrio ecológico de Mendoza.
El ejemplar, un macho, fue observado por personal de Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente, que confirmó que permanece junto a sus padres en un nido activo emplazado en las paredes rocosas de la zona.
El registro fue verificado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Fundación SOS Acción Salvaje, en coordinación con el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA)–Fundación Bioandina.
El hallazgo se suma a las acciones para fortalecer la conservación de esta especie emblemática, entre ellas los censos simultáneos de cóndor andino. Estos monitoreos, realizados de manera coordinada en distintos puntos de la cordillera, permiten obtener información clave sobre presencia, distribución y dinámica poblacional.
El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98 y clasificado como especie “amenazada” a nivel global, cumple un rol crucial en la sanidad de los ecosistemas de altura.
Actúa como el principal eliminador natural de cadáveres en ambientes cordilleranos, evitando la proliferación de patógenos y favoreciendo la descomposición orgánica. Su tarea resulta esencial en zonas donde otros carroñeros son escasos o inexistentes.
Las autoridades informaron que el nuevo pichón será monitoreado para evaluar su crecimiento, dada la prolongada dependencia que mantienen estas crías respecto de sus padres. “El seguimiento de este ejemplar resultará importante para evaluar su desarrollo”, explicó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna de Biodiversidad y Ecoparque.
El funcionario reiteró la importancia de mantener conductas responsables en áreas de Alta Montaña: “Se solicita a andinistas y visitantes evitar la aproximación a nidos y zonas de alimentación. Ante la presencia de fauna silvestre herida, enferma o en situación de riesgo —incluidos posibles casos de caza furtiva o uso de sustancias tóxicas—, se requiere realizar la notificación inmediata a los canales oficiales”.