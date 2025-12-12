Compró un perfume importado por internet y terminó preso: en vez de un frasco recibió una bolsa con droga

Un abogado de 53 años, residente de Pilar , provincia de Buenos Aires, compró una imitación de un perfume importado por internet . La sorpresa llegó cuando el paquete, proveniente de Asia , contenía una poderosa droga sintética en lugar de la fragancia y quedó preso sospechado de narcotráfico.

El hombre buscaba la fragancia Météorites , uno de los perfumes más codiciados de la marca francesa Guerlain. Dado que el producto original es difícil de conseguir en Argentina y su envase de 100 mililitros tiene un costo aproximado de 200 dólares, el abogado recurrió a internet.

En el año 2024, encontró un anuncio en línea que ofrecía Météorites a tan solo USD26 , más el costo de envío desde el Lejano Oriente. Como su esposa había expresado en reiteradas ocasiones su deseo de tenerlo, y al ver el increíble descuento, el hombre decidió comprarlo, incluso sabía que el producto no era original, tal como lo aclaraba el anuncio.

El envío fue despachado desde el Dragon Industrial Centre de Hong Kong por la firma CCN Sport Hong Kong Limited. En el manifiesto, un remitente identificado como "Kevin" declaró el contenido como "Fragancia en polvo. Úsese para saborizar".

El abogado comenzó a rastrear su encomienda y descubrió que había llegado a la central de la empresa en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Al notar que algo "no se veía bien," el hombre se comunicó para reclamar.

Sin que el comprador lo supiera, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno estadounidense había marcado el paquete con una "bandera roja". En paralelo a los reclamos del comprador, las autoridades estadounidenses enviaron un reporte a sus pares argentinos indicando que el paquete contenía un "extraño polvo" en lugar de la fragancia.

El polvo viajó a Buenos Aires e ingresó al territorio nacional el 27 de julio de 2024, previa autorización judicial. El paquete arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde se procedió a su secuestro.

Poco después, la encomienda fue entregada en la dirección del abogado en Pilar. Sin embargo, el letrado se encontró con que "El perfume vino con un allanamiento". El delito que comenzó a investigar la Justicia en lo penal económico fue la tentativa de contrabando de estupefacientes. Un análisis químico de la AFIP/DGA confirmó que el polvo era 25i-NBOH, un poderoso alucinógeno sintético. La cantidad incautada, 534 gramos, representaba poco más de un millón de dosis.

El abogado se encuentra en libertad

El hombre acusado fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) en la calle el 16 de agosto de 2024 y terminó en una celda de la alcaidía de Comodoro Py.

No obstante, el viernes 26 de noviembre de este año, el Tribunal en lo Penal Económico N°1 decidió absolver al abogado de Pilar y ordenó su inmediata libertad, a pesar de la acusación impulsada por el fiscal Marcelo Agüero Vera. El Tribunal estaba integrado por los jueces Sabrina Namer, Diego García Berro e Ignacio Carlos Fornari.

Un caso que generó muchas sospechas

Tras el allanamiento, se encontraron más de 40 mil dólares en las casas del abogado, y se revisaron sus cuentas y autos importados, como un BMW y un Mercedes Benz. Si bien el hombre, quien es parte de una ONG dedicada al reparto solidario de comida, explicó el origen de estos bienes, la fiscalía apuntó a un posible delito de lavado de activos y consideró a la asociación civil como "un sello de goma".

La acusación de la fiscalía detalló una serie de coincidencias que generaron sospecha. El fallo del Tribunal N°1 señaló que, luego de que el paquete fuera retenido, el abogado realizó once llamadas a la empresa de encomiendas para conocer el estado del envío, una acción que resultaba "desproporcionada" para una compra de 26 dólares. Además, al ser notificado de la retención aduanera, detuvo los llamados.

En su indagatoria, el letrado tampoco pudo explicar si había comprado un perfume en polvo o uno líquido. Mencionó haber adquirido el material en un sitio web "de un particular" y no en portales de e-commerce reconocidos como Shein o Amazon. Adicionalmente, en su computadora no se encontraron registros de la compra, y se detectó que tenía descargado el navegador Tor, empleado para ingresar a la dark web. El pago, en lugar de realizarse en dólares, se efectuó en Bitcoin.

A pesar de este comportamiento llamativo, el Tribunal N°1 determinó que no existían pruebas directas para vincularlo con la hipótesis de la fiscalía: "En efecto, no fue encontrada conversación telefónica, testigo o algún otro elemento que permita corroborar, en forma directa, la conexión del imputado con la hipótesis formulada durante la acusación, más allá de la compra documentada en la factura acompañada por la guía aérea".

Debido al importante nivel de duda en el caso, los jueces aplicaron el principio in dubio pro reo y lo absolvieron. No obstante, recomendaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a ARCA revisar sus movimientos financieros para descartar otras irregularidades.