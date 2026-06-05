5 de junio de 2026 - 12:53

Los Andes, líder en Mendoza y Cuyo: es uno de los medios que más creció en el país

En abril, Los Andes destacó como el más leído de la región, según Comscore. Nuevas propuestas informativas en cada plataforma y el compromiso de siempre con el periodismo de verdad.

Con sostenido crecimiento, Los Andes se impone como el medio más leído de Mendoza

Con sostenido crecimiento, Los Andes se impone como el medio más leído de Mendoza

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Los Andes
Los Andes | Redacción
Por Redacción

Fiel a su trayectoria como referente informativo social y cultural en la región, Los Andes se impone como el medio de comunicación más leído en Mendoza, así como uno de los más elegidos a nivel general por la audiencia en Argentina.

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Diario Los Andes se posicionó como el líder absoluto en Mendoza y Cuyo con más de 3,3 millones de usuarios únicos en abril de 2026, según el último reporte de la consultora Comscore, compañía centrada en la medición del universo digital sobre audiencias, marcas y comportamientos de los consumidores en cada pantalla en Argentina.

La novedad se da en un contexto en el que los nueve primeros sitios del ranking de Comscore y la competencia en la región perdieron tráfico. Los Andes fue uno de los pocos medios con mayor crecimiento en Argentina en cuanto a la audiencia mensual, con una suba del 10%.

Los Andes, líder también redes sociales

Los Andes también es líder en redes sociales de la región con más de 2,6 millones de seguidores en las distintas plataformas, 30 millones de reproducciones de videos y miles de lectores en la edición impresa, vigente desde 1883. Además, con un alcance de 400 millones de impresiones entre Instagram y Facebook, y 27,6 millones de reproducciones de videos solo en YouTube.

Los Andes
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Camino a sus 143 años de historia, Los Andes ratifica con su liderazgo en la región el compromiso con la información de calidad a través de una propuesta multiplataforma que combina tradición e innovación. A su histórica edición impresa se suman una página web de referencia y en permanente actualización, una sólida presencia en redes sociales y producciones audiovisuales para plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, conformando una oferta única en la región.

El crecimiento sostenido del medio encuentra su principal respaldo en la confianza de sus lectores. Están quienes acompañan al diario desde hace generaciones, manteniendo un vínculo construido a lo largo de décadas, y también miles de nuevos usuarios que cada día eligen sus contenidos en busca de información clara, precisa y comprometida con los valores del periodismo profesional.

La confianza en Los Andes trascendió las fronteras en base a una audiencia que se extiende a distintas provincias argentinas y a diversos países de habla hispana.

Los Andes, líder hoy y siempre

A más de 30 años del lanzamiento de su sitio web, que marcó un hito como el primero de Argentina, la renovación digital de Los Andes continúa con tecnologías de última generación, incluidos asistentes basados en inteligencia artificial, para ofrecer una navegación más fluida y amigable y, al mismo tiempo, potenciar el trabajo de un equipo periodístico reconocido por su trayectoria profesional.

La transformación digital se combina con una recuperación histórica de gran escala: el proyecto Los Andes Siempre busca volver accesible el archivo del diario y reactivar la memoria de más de 50 mil ediciones impresas. La curaduría y gestión documental está a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por historiadoras y especialistas del INCIHUSA-Conicet, liderado por Beatriz Bragoni , junto con estudiantes y pasantes universitarios que clasifican y procesan cada página bajo estándares internacionales.

Los Andes Siempre
EN EQUIPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Historia, periodismo y recuperación digital de uno de los archivos más grandes del país.

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El proyecto cuenta además con apoyo tecnológico de empresas globales y locales, entre ellas Google y Nmedia.ar, dirigida por Mariano Blejman.

La idea es superar los límites del papel y de la web tradicional para convertir el archivo en un ecosistema vivo: producir microdocumentales y cápsulas para plataformas como Instagram y TikTok, y crear herramientas interactivas para escuelas y universidades que permitan consultar la historia de Mendoza en entornos digitales.

En paralelo, el diario reforzó su agenda sobre el futuro productivo de la región con nuevas verticales como Cuyo Minero, Cuyo Construye y Cuyo Tecno, orientadas a minería, construcción e innovación tecnológica, siempre con las voces de gobiernos provinciales, economistas, empresarios, educadores, arquitectos, geólogos, ingenieros, cámaras empresarias, funcionarios e intendentes.

También amplió áreas como opinión, economía, política, agroindustria, negocios, automotores, vitivinicultura, ciencia, turismo, gastronomía, estilo, deportes, salud y bienestar, con un enfoque local y regional y el respaldo de fuentes verificadas.

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Todos esos contenidos siguen disponibles tanto en la edición diaria en papel como en el portal online.

Como queda claro en el vínculo de Los Andes con la audiencia mendocina, se viene una nueva edición del ciclo Pilares el próximo 25 de junio. Organizado por Los Andes junto al Polo TIC Mendoza, propone un espacio de encuentro, análisis y vinculación sobre la Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas para abordar los desafíos y oportunidades que la innovación genera en sectores estratégicos de la economía regional.

Además, en la web y las plataformas audiovisuales, siguen las producciones de Valor Agregado, con Soledad González, y En La Cima, con Laura Rez Masud.

Los medios más visitados en Argentina

  • Infobae
  • TN.com.ar
  • La Nación
  • Clarín
  • Cronista
  • El Destape
  • Perfil
  • Iprofesional
  • Ámbito
  • Río Negro
  • La Voz
  • Meteored
  • Página/12
  • Los Andes
  • A24
  • Diario Uno
  • LM Neuquén
  • Minuto Uno
  • AccuWeather
  • MDZ

Fuente: Comscore, usuarios únicos, abril de 2026.

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