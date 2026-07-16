16 de julio de 2026 - 19:53

Posters coleccionables: descargá gratis el regalo de Los Andes por la final de Argentina en el Mundial 2026

Los Andes le regala a sus lectores una serie de posters descargables para celebrar la carrera de la Selección hacia la final. Fondos de pantalla, recuerdos para imprimir o simplemente una excusa más para no bajarse todavía de este Mundial. ¿Hace falta una razón mejor?

Lionel Messi en los festejos tras la victoria 3-2 ante Egipto.

Lionel Messi en los festejos tras la victoria 3-2 ante Egipto.

Foto:

@afaseleccion
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Argentina y España se juegan la final del Mundial 2026 y en las casas mendocinas ya se discute qué camiseta usar, en qué bar mirarla y, ahora, qué poster poner en la compu o de fondo del celular y aquí es donde Los Andes te trae un regalo: una colección de posters digitales, gratuitos y descargables, pensada como souvenir de un camino que ya es historia.

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El repaso alcanza para entender por qué el archivo pesa tanto. Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. Un octavo de final sufrido ante Egipto, con el equipo abajo 2-0 y una remontada final con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Después, la semifinal ante Inglaterra: otra vez la angustia, otra vez la reacción, 2-1 con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sobre el cierre. Así, la Albiceleste llegó a su séptima final mundialista y va por el bicampeonato ante la España de Luis de la Fuente.

¿Qué mejor manera de guardar todo eso que un poster? La colección de Los Andes incluye piezas con la síntesis de cada etapa del torneo, el once probable pensado para la final y una edición especial con la frase que resume el año: "vamos por la cuarta".

Desde Los Andes buscamos replicar, en formato digital, algo que antes solo existía en papel: el álbum, el póster de revista, el recorte que se guardaba en una carpeta. Y ahí aparece otra pregunta, tal vez la más interesante de todas: ¿el recuerdo mundialista de cualquier argentino de 2026 va a vivir más en el celular que en la pared?

Aunque la respuesta todavía esté abierta, la descarga ya está disponible aquí, sin registro ni costo. Los posters se irán sumando a medida que avance la definición, así que la colección todavía puede crecer con una imagen más, la que todos esperan: la de la copa levantada por segunda vez consecutiva.

Cómo descargarlos los posters

Podés descargá acá la colección completa o bajar cada uno por separado a través del enlace debajo de cada imagen.

Poster de Messi en acción

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Poster del grupo celebrando a Messi

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Poster del equipo titular de la Selección

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Poster de festejo de gol de la Selección

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Poster de Lautaro Martínez

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Poster de Julián Álvarez

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Poster de Enzo Fernández

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