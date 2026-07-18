18 de julio de 2026 - 19:35

PASS Club de Beneficios acercó Los Andes impreso en Circuito

La acción se realizó en tres sucursales de Circuito, donde se entregaron ejemplares de Los Andes y folletos con beneficios para nuevos suscriptores.

Los clientes de Circuito recibieron con alegría el ejemplar impreso del día y conocieron las ventajas de PASS Club de Beneficios.

Los clientes de Circuito recibieron con alegría el ejemplar impreso del día y conocieron las ventajas de PASS Club de Beneficios.

Foto:

Marcelo Álvarez/ Los Andes
Los Andes | Celeste Laciar
Por Celeste Laciar

PASS Club de Beneficios llevó adelante una nueva acción de cercanía con los mendocinos. En tres sucursales de Circuito, los clientes recibieron gratuitamente el ejemplar impreso del día de Los Andes, acompañado por información sobre suscripciones, beneficios y promociones exclusivas.

Leé además

los andes pass suma beneficios exclusivos en jumbo, vea y easy para potenciar el ahorro diario

Los Andes Pass suma beneficios exclusivos en Jumbo, Vea y Easy para potenciar el ahorro diario
la trastienda de alta gama 2026: prensa e influencers vivieron un exclusivo adelanto gastronomico y de maridaje

La trastienda de Alta Gama 2026: prensa e influencers vivieron un exclusivo adelanto gastronómico y de maridaje

La iniciativa contó con un punto de activación en cada uno de los establecimientos seleccionados y con la presencia de una promotora encargada de entregar los diarios y conversar con quienes se acercaban al lugar.

Una de las acciones se desarrolló en Circuito La Bastilla, ubicado en El Challao, Las Heras. Allí, la propuesta sorprendió gratamente a los clientes, quienes recibieron con entusiasmo el diario impreso y el folleto informativo de PASS Club de Beneficios.

Un encuentro con el diario impreso

Durante la jornada, las promotoras acercaron a los mendocinos la edición del día de Los Andes, generando un momento de encuentro con uno de los formatos históricos del medio.

La respuesta fue inmediata: sonrisas, agradecimientos y curiosidad por conocer las distintas alternativas disponibles para acceder a los contenidos periodísticos y, al mismo tiempo, disfrutar de beneficios en comercios y servicios.

La activación permitió recuperar el valor de leer, recorrer las páginas y compartir el ejemplar impreso, además de presentar las nuevas posibilidades que ofrece la suscripción. La entrega del folleto sirvió, a su vez, para explicar de manera sencilla cómo sumarse y comenzar a aprovechar las promociones.

La activación permitió compartir la edición del día y dar a conocer las nuevas ventajas de PASS Club de Beneficios.

La activación permitió compartir la edición del día y dar a conocer las nuevas ventajas de PASS Club de Beneficios.

Cada ejemplar fue acompañado por un folleto con información sobre suscripciones, descuentos y promociones exclusivas.

Cada ejemplar fue acompañado por un folleto con información sobre suscripciones, descuentos y promociones exclusivas.

Los mendocinos volvieron a encontrarse con el diario impreso durante la acción desarrollada por PASS Club de Beneficios.

Los mendocinos volvieron a encontrarse con el diario impreso durante la acción desarrollada por PASS Club de Beneficios.

La propuesta sorprendió a quienes se acercaron a Circuito y se llevaron un ejemplar gratuito de Los Andes.

La propuesta sorprendió a quienes se acercaron a Circuito y se llevaron un ejemplar gratuito de Los Andes.

La promotora de PASS Club de Beneficios recibió a los clientes en el punto de activación instalado en Circuito La Bastilla.

La promotora de PASS Club de Beneficios recibió a los clientes en el punto de activación instalado en Circuito La Bastilla.

Sumate a PASS Club de Beneficios

Quienes deseen acceder a las noticias de Los Andes y disfrutar de descuentos, promociones y experiencias exclusivas pueden suscribirse a PASS Club de Beneficios. La propuesta continúa incorporando nuevas opciones para acompañar a sus miembros en sus consumos y actividades cotidianas. Para conocer los planes disponibles y todos los beneficios vigentes, ingresá a passclubdebeneficios.com.ar

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

devas bar de sheraton mendoza: el templo de la scaloneta se prepara para vivir la gran final este domingo 19

Devas Bar de Sheraton Mendoza: el templo de la Scaloneta se prepara para vivir la gran final este domingo 19

enoturismo subterraneo: la experiencia de descubrir el proceso del vino de altura en pleno centro de mendoza

Enoturismo subterráneo: la experiencia de descubrir el proceso del vino de altura en pleno centro de Mendoza

mientras argentina conquista una nueva final del mundial, flipa gin conquista londres y confirma que el talento argentino tambien esta entre los mejores del mundo

Mientras Argentina conquista una nueva final del Mundial, FLIPÁ Gin conquista Londres y confirma que el talento argentino también está entre los mejores del mundo

mcdonalds amplia su menu con una nueva opcion de pan sin gluten

McDonald's amplia su menú con una nueva opción de pan sin gluten