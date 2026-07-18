PASS Club de Beneficios acercó Los Andes impreso en Circuito

La acción se realizó en tres sucursales de Circuito, donde se entregaron ejemplares de Los Andes y folletos con beneficios para nuevos suscriptores.

Los clientes de Circuito recibieron con alegría el ejemplar impreso del día y conocieron las ventajas de PASS Club de Beneficios.

PASS Club de Beneficios llevó adelante una nueva acción de cercanía con los mendocinos. En tres sucursales de Circuito, los clientes recibieron gratuitamente el ejemplar impreso del día de Los Andes, acompañado por información sobre suscripciones, beneficios y promociones exclusivas.

La iniciativa contó con un punto de activación en cada uno de los establecimientos seleccionados y con la presencia de una promotora encargada de entregar los diarios y conversar con quienes se acercaban al lugar.

Una de las acciones se desarrolló en Circuito La Bastilla, ubicado en El Challao, Las Heras. Allí, la propuesta sorprendió gratamente a los clientes, quienes recibieron con entusiasmo el diario impreso y el folleto informativo de PASS Club de Beneficios.

Un encuentro con el diario impreso Durante la jornada, las promotoras acercaron a los mendocinos la edición del día de Los Andes, generando un momento de encuentro con uno de los formatos históricos del medio.

La respuesta fue inmediata: sonrisas, agradecimientos y curiosidad por conocer las distintas alternativas disponibles para acceder a los contenidos periodísticos y, al mismo tiempo, disfrutar de beneficios en comercios y servicios.