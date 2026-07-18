PASS Club de Beneficios acercó Los Andes impreso en Circuito

PASS Club de Beneficios llevó adelante una nueva acción de cercanía con los mendocinos. En tres sucursales de Circuito, los clientes recibieron gratuitamente el ejemplar impreso del día de Los Andes, acompañado por información sobre suscripciones, beneficios y promociones exclusivas.
La iniciativa contó con un punto de activación en cada uno de los establecimientos seleccionados y con la presencia de una promotora encargada de entregar los diarios y conversar con quienes se acercaban al lugar.
Una de las acciones se desarrolló en Circuito La Bastilla, ubicado en El Challao, Las Heras. Allí, la propuesta sorprendió gratamente a los clientes, quienes recibieron con entusiasmo el diario impreso y el folleto informativo de PASS Club de Beneficios.
Un encuentro con el diario impreso
Durante la jornada, las promotoras acercaron a los mendocinos la edición del día de Los Andes, generando un momento de encuentro con uno de los formatos históricos del medio.
La respuesta fue inmediata: sonrisas, agradecimientos y curiosidad por conocer las distintas alternativas disponibles para acceder a los contenidos periodísticos y, al mismo tiempo, disfrutar de beneficios en comercios y servicios.
La activación permitió recuperar el valor de leer, recorrer las páginas y compartir el ejemplar impreso, además de presentar las nuevas posibilidades que ofrece la suscripción. La entrega del folleto sirvió, a su vez, para explicar de manera sencilla cómo sumarse y comenzar a aprovechar las promociones.
La activación permitió compartir la edición del día y dar a conocer las nuevas ventajas de PASS Club de Beneficios.
Marcelo Álvarez/ Los Andes
Cada ejemplar fue acompañado por un folleto con información sobre suscripciones, descuentos y promociones exclusivas.
Marcelo Álvarez/ Los Andes
Los mendocinos volvieron a encontrarse con el diario impreso durante la acción desarrollada por PASS Club de Beneficios.
Marcelo Álvarez/ Los Andes
La propuesta sorprendió a quienes se acercaron a Circuito y se llevaron un ejemplar gratuito de Los Andes.
Marcelo Álvarez/ Los Andes
La promotora de PASS Club de Beneficios recibió a los clientes en el punto de activación instalado en Circuito La Bastilla.
Celeste Laciar/ Los Andes
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