Mientras Argentina conquista una nueva final del Mundial, FLIPÁ Gin conquista Londres y confirma que el talento argentino también está entre los mejores del mundo

Hay victorias que se consiguen en noventa minutos y hacen vibrar a millones de personas. Otras demandan años de trabajo, investigación, perfeccionamiento y una búsqueda incansable de la excelencia.

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Mientras la Selección Argentina vuelve a emocionar al país alcanzando una nueva final del Mundial, desde Mendoza otra historia argentina también merece ser celebrada.

FLIPÁ Gin obtuvo la Medalla de Oro (Country Winner) en la categoría Classic Gin de los World Drinks Awards 2026 , el concurso de bebidas espirituosas más prestigioso del Reino Unido y uno de los más importantes del mundo.

No se trata de una medalla más.

Los World Drinks Awards reúnen cada año a las destilerías más reconocidas del planeta. En la categoría Classic Gin , considerada la esencia del London Dry y la más competitiva del certamen, participan productos elaborados por algunas de las casas destiladoras con mayor tradición y prestigio internacional.

Allí, un jurado integrado por especialistas internacionales realiza degustaciones completamente a ciegas, evaluando equilibrio, complejidad aromática, calidad de destilación, expresión del enebro, carácter y excelencia general del producto.

En ese escenario de máxima exigencia, FLIPÁ Gin, elaborado íntegramente en Mendoza., fue distinguido como el mejor gin argentino de su categoría, obteniendo la Medalla de Oro y representando nuevamente a nuestro país entre los mejores gines del mundo.

Este reconocimiento no es una casualidad ni un logro aislado.

Es la tercera vez que FLIPÁ alcanza el máximo reconocimiento argentino en los World Drinks Awards, tras haber sido Country Winner en 2023, 2025 y ahora nuevamente en 2026, una constancia que muy pocas destilerías consiguen sostener en competencias internacionales.

Detrás de cada botella existe un proceso que combina selección de botánicos, precisión en la destilación, innovación permanente y un profundo compromiso con la calidad. Cada reconocimiento internacional confirma que desde Mendoza es posible desarrollar un producto capaz de competir de igual a igual con las marcas más prestigiosas del mundo.

Hoy el país entero celebra una nueva final del Mundial.

Y esa emoción también invita a reconocer a quienes representan a la Argentina desde otros escenarios.

Porque el espíritu competitivo que emociona dentro de una cancha también vive en quienes todos los días apuestan por innovar, producir y demostrar que la excelencia argentina puede trascender fronteras.

Así como la Selección inspira a millones con su entrega, FLIPÁ demuestra que el talento argentino también puede subir a lo más alto de un podio internacional.

Hay triunfos que se celebran con un gol.

Y otros que se celebran levantando una copa.

Ambos tienen el mismo origen.

La pasión por representar a la Argentina con excelencia.

FLIPÁ Gin

El gin mendocino más premiado.

Medalla de Oro – World Drinks Awards 2026

Country Winner – 2023 • 2025 • 2026

www.flipagin.com.ar

Instagram: @ginflipa