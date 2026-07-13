13 de julio de 2026 - 09:56

Semana de la amistad en Mendoza: Grupo Huentala presenta una variada agenda de propuestas para celebrar

Con propuestas gastronómicas, experiencias de bienestar, promociones exclusivas y espectáculos en vivo, Grupo Huentala invita a celebrar el Día del Amigo con una agenda especial en el corazón de la Ciudad de Mendoza. Durante toda la semana, sus diferentes espacios ofrecerán opciones para compartir entre amigos, con menús diseñados para grupos, beneficios especiales y actividades para todos los gustos.

Grupo Huentala Dìa del Amigo
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Se acerca el Día del Amigo y el circuito gastronómico y de bienestar de Grupo Huentala se prepara para ofrecer una semana repleta de opciones pensadas para cada tipo de grupo. Desde cenas con espectáculos y menús al fuego, hasta tardes de spa y tardes de hamburguesas o tapeos, el KM 0 de la Ciudad se consolida como el gran punto de encuentro para brindar por la amistad.

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A continuación, la guía completa de actividades y promociones disponibles:

1. Joker Bar de Cosmo Casino: Cena de regalo para tu grupo

Para quienes buscan arrancar los festejos con entretenimiento, Joker Bar lanza una activación especial en sus redes sociales. Quienes sigan la cuenta oficial y arroben a su grupo de amigos participarán por una cena de festejo de regalo, ideal para disfrutar de la mejor coctelería, gastronomía y shows en vivo de la provincia.

  • Instagram: @jokersbar_cosmocasinomendoza

2. Neptune Spa (Sheraton Mendoza): Relax en grupo

Para los que prefieren celebrar desconectándose de la rutina, el spa del hotel ofrece promociones especiales en Días de Spa para grupos de 2 y 4 personas, además de vouchers con precios diferenciales ideales para regalar a amigos y amigas.

3. La Tavolata (Huentala Hotel): Un banquete italiano al centro de la mesa

Fiel a su esencia de cocina ítalo-argentina, propone un menú completo diseñado para compartir en fuentes, tal como lo hacía la Nonna.

  • El Menú: Entrada con antipasto de fiambres, quesos, conservas, focaccia y empanada de osobuco al Malbec. Principales al centro con fuentes de lasaña napolitana, ñoquis soufflé cuatro quesos y spaghettis con albóndigas. Postres clásicos para compartir (tiramisú, flan y helado).
  • Incluye: Copa de vino Gran Sombrero Malbec 2024 (96 pts IWC) y agua mineral libre.
  • Valores: $49.000 por persona (Menores de 12 años: 50% OFF).
  • Opcional adicional: +$10.000 por persona para sumar milanesa napolitana de cuadril al centro.

4. La Cabrera Mendoza: El ritual alrededor del fuego

La prestigiosa casa de carnes celebra los encuentros que nacen alrededor de las brasas con un menú 100% pensado para compartir.

  • El Menú: Entrada con tabla de achuras (morcilla, chorizo y chinchulín con chimichurri y criolla). Principal con degustación de picaña, pollo y matambre de cerdo (acompañados de papas fritas y ensalada mixta). Cierre con degustación de postres al centro de la mesa.
  • Incluye: Una copa de vino por persona. Beneficio grupal: Para mesas de más de 4 amigos, se obsequia una botella de vino Gran Sombrero Malbec de cortesía.
  • Valor: $65.000 por persona.

5. Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel): Cuatro promos imperdibles y 2x1 en barra

El bar estrella del Sheraton armó una selección de cuatro opciones fijas y promociones ideales en bebidas para toda la semana:

  • Promo 1 (Para 3 amigos - $50.000): Alitas BBQ, nachos supremos con cheddar y guacamole, y una pizza estilo americana.
  • Promo 2 (Burger Team para 2 - $50.000): Hamburguesa Devas Classic, Hamburguesa Sheraton (ambas con papas) y aros de cebolla.
  • Promo 3 (Sándwiches para compartir - $45.000): Club Sándwich, tostado mixto en pan inglés y porción de papas con cheddar y panceta.
  • Promo 4 (Opción Veggie - $50.000): Ensalada Cobb vegetariana (con queso de almendras), tapeo de hummus con tofu y aros de cebolla.
  • Barra Libre de Amistad (2x1 a AR$ 12.000): Promociones de 2x1 durante toda la semana en cervezas, copas de vino (Línea Gran Sombrero) y Fernet con Coca.

Reservas e Informes: Los cupos para las diferentes experiencias gastronómicas y de spa son limitados. Se recomienda realizar las reservas con anticipación comunicándose directamente con las redes de cada unidad de negocio o a través de los canales de atención de los hoteles del Grupo: Guest Experience: +2614165835

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