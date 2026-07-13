Semana de la amistad en Mendoza: Grupo Huentala presenta una variada agenda de propuestas para celebrar

Se acerca el Día del Amigo y el circuito gastronómico y de bienestar de Grupo Huentala se prepara para ofrecer una semana repleta de opciones pensadas para cada tipo de grupo. Desde cenas con espectáculos y menús al fuego, hasta tardes de spa y tardes de hamburguesas o tapeos, el KM 0 de la Ciudad se consolida como el gran punto de encuentro para brindar por la amistad.

La Tavolata renueva la tradición de los 29 con una propuesta imperdible de ñoquis libres y la fortuna bajo el plato

Llega una nueva edición de la feria más esperada: Alta Gama by Sheraton 2026

A continuación, la guía completa de actividades y promociones disponibles:

1. Joker Bar de Cosmo Casino: Cena de regalo para tu grupo

Para quienes buscan arrancar los festejos con entretenimiento, Joker Bar lanza una activación especial en sus redes sociales. Quienes sigan la cuenta oficial y arroben a su grupo de amigos participarán por una cena de festejo de regalo, ideal para disfrutar de la mejor coctelería, gastronomía y shows en vivo de la provincia.

Para los que prefieren celebrar desconectándose de la rutina, el spa del hotel ofrece promociones especiales en Días de Spa para grupos de 2 y 4 personas, además de vouchers con precios diferenciales ideales para regalar a amigos y amigas.

3. La Tavolata (Huentala Hotel): Un banquete italiano al centro de la mesa

Fiel a su esencia de cocina ítalo-argentina, propone un menú completo diseñado para compartir en fuentes, tal como lo hacía la Nonna.

El Menú: Entrada con antipasto de fiambres, quesos, conservas, focaccia y empanada de osobuco al Malbec. Principales al centro con fuentes de lasaña napolitana, ñoquis soufflé cuatro quesos y spaghettis con albóndigas. Postres clásicos para compartir (tiramisú, flan y helado).

Incluye: Copa de vino Gran Sombrero Malbec 2024 (96 pts IWC) y agua mineral libre.

Valores: $49.000 por persona (Menores de 12 años: 50% OFF).

Opcional adicional: +$10.000 por persona para sumar milanesa napolitana de cuadril al centro.

4. La Cabrera Mendoza: El ritual alrededor del fuego

La prestigiosa casa de carnes celebra los encuentros que nacen alrededor de las brasas con un menú 100% pensado para compartir.

El Menú: Entrada con tabla de achuras (morcilla, chorizo y chinchulín con chimichurri y criolla). Principal con degustación de picaña, pollo y matambre de cerdo (acompañados de papas fritas y ensalada mixta). Cierre con degustación de postres al centro de la mesa.

Incluye: Una copa de vino por persona. Beneficio grupal: Para mesas de más de 4 amigos, se obsequia una botella de vino Gran Sombrero Malbec de cortesía.

Valor: $65.000 por persona.

5. Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel): Cuatro promos imperdibles y 2x1 en barra

El bar estrella del Sheraton armó una selección de cuatro opciones fijas y promociones ideales en bebidas para toda la semana:

Promo 1 (Para 3 amigos - $50.000): Alitas BBQ, nachos supremos con cheddar y guacamole, y una pizza estilo americana.

Promo 2 (Burger Team para 2 - $50.000): Hamburguesa Devas Classic, Hamburguesa Sheraton (ambas con papas) y aros de cebolla.

Promo 3 (Sándwiches para compartir - $45.000): Club Sándwich, tostado mixto en pan inglés y porción de papas con cheddar y panceta.

Promo 4 (Opción Veggie - $50.000): Ensalada Cobb vegetariana (con queso de almendras), tapeo de hummus con tofu y aros de cebolla.

Barra Libre de Amistad (2x1 a AR$ 12.000): Promociones de 2x1 durante toda la semana en cervezas, copas de vino (Línea Gran Sombrero) y Fernet con Coca.

Reservas e Informes: Los cupos para las diferentes experiencias gastronómicas y de spa son limitados. Se recomienda realizar las reservas con anticipación comunicándose directamente con las redes de cada unidad de negocio o a través de los canales de atención de los hoteles del Grupo: Guest Experience: +2614165835