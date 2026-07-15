Bienestar y exclusividad en Mendoza: Neptune Spa presenta su programa de membresías con beneficios únicos

Encontrar un espacio para desconectarse de la rutina diaria y reconectar con la salud se ha vuelto fundamental. En pleno corazón de la Ciudad, Neptune Spa , el reconocido centro de bienestar de Sheraton Mendoza Hotel , presenta su exclusivo programa de membresías diseñado para brindar una experiencia integral de relax, actividad física y gastronomía de primer nivel.

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El programa está estructurado en cuatro categorías adaptadas a los distintos estilos de vida y necesidades de sus miembros: Loyalty, Wellness, Fitness y Club . A través de ellas, los socios no solo acceden a las instalaciones premium del spa y gimnasio, sino que disfrutan de un circuito de beneficios cruzados que impactan en los outlets de gastronomía del hotel, tiendas de vino y servicios turísticos del Grupo Huentala .

Diseñada para quienes hacen del bienestar un estilo de vida incondicional, ofrece los porcentajes de descuento más altos y la mayor frecuencia de servicios liberados.

Ideal para quienes buscan mantener una rutina activa combinada con momentos frecuentes de relajación y cuidado de la piel.

Gastronomía: 15% de descuento en Desayuno Buffet Acequias , Devas Bar y Pool Bar Neptune .

15% de descuento en , y . Tratamientos y Spa: 25% de descuento en masajes y tratamientos, y un 15% de descuento en Días de Spa .

25% de descuento en masajes y tratamientos, y un 15% de descuento en . Beneficios liberados: Incluye un masaje de 50 minutos sin cargo cada dos meses y la posibilidad de traer a un invitado a Día de Spa sin cargo una vez al mes.

3. Membresía FITNESS: Energía y entrenamiento dinámico

Pensada especialmente para los enfocados en el rendimiento físico y el entrenamiento en el gimnasio de última generación, sin descuidar la recuperación muscular.

Gastronomía: 15% de descuento en Desayuno Buffet Acequias , Devas Bar y Pool Bar Neptune .

15% de descuento en , y . Tratamientos y Spa: 25% de descuento en masajes y tratamientos, y un 15% de descuento en Días de Spa .

25% de descuento en masajes y tratamientos, y un 15% de descuento en . Beneficios liberados: Cuenta con un masaje de 50 minutos de obsequio cada tres meses y un pase de invitado a Día de Spa sin cargo cada dos meses.

4. Membresía CLUB: Acceso ágil y corporativo

Una opción práctica y flexible para quienes desean aprovechar los servicios esenciales del spa y los beneficios corporativos en el centro mendocino.

Gastronomía: 10% de descuento en Desayuno Buffet Acequias , Devas Bar y Pool Bar Neptune .

10% de descuento en , y . Tratamientos y Spa: 25% de descuento en masajes y tratamientos, y un 10% de descuento en Días de Spa (no incluye masajes ni pases de invitados liberados).

Beneficios comunes para todas las categorías

Sin importar el tipo de membresía elegida, todos los miembros de Neptune Spa disfrutan de un 10% de descuento fijo en los siguientes servicios seleccionados del grupo:

Productos de Spa: Líneas de estética y cuidado corporal Uvas, Aeróbica y Moschata .

Líneas de estética y cuidado corporal . Clases: Tarifa y precio especial exclusivo en todas las clases dictadas en el spa.

Tarifa y precio especial exclusivo en todas las clases dictadas en el spa. Turismo y Vino: 10% de descuento en la agencia de viajes "Mi Viaje a Mendoza", en compras de Huentala Wine Shop y en visitas guiadas a los viñedos de Huentala Wines en Gualtallary (Valle de Uco).

Con este programa, Neptune Spa no solo se consolida como un centro de estética y fitness, sino como un club de beneficios integrales pensado para disfrutar de la alta hospitalidad y el relax durante todo el año.

Contacto e Informes

Para consultar tarifas vigentes, requisitos de inscripción o realizar visitas guiadas a las instalaciones de Neptune Spa, comunicarse al Sheraton Mendoza Hotel.

Información y Reservas