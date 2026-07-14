14 de julio de 2026 - 00:00

Gualtallary más allá del Malbec: La Isabel Estate de Huentala Wines consolida su consistencia con 94 puntos de Tim Atkin para sus Cabernet

El prestigioso crítico británico Tim Atkin distinguió con 94 puntos al La Isabel Estate Cabernet Sauvignon y al La Isabel Estate Cabernet Franc, consolidando el potencial de Gualtallary para producir grandes vinos de altura más allá del Malbec y reafirmando la consistencia enológica de Huentala Wines.

Gualtallary - vinos de altura 2
Gualtallary - vinos de altura

Que el Valle de Uco es sinónimo de grandes Malbec de altura ya es una certeza global. Sin embargo, la constante exploración técnica y el entendimiento profundo del suelo están demostrando que determinados micro-terroirs tienen el potencial de dar vida a otras variedades con un carácter excepcional. Así lo ha ratificado Huentala Wines a través de su línea La Isabel Estate, que en el último reporte especial de Argentina elaborado por el prestigioso crítico británico Tim Atkin consolidó su consistencia cualitativa al posicionar a su Cabernet Sauvignon y su Cabernet Franc en el selecto podio de los 94 puntos.

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Nacidas a 1.400 metros sobre el nivel del mar en el corazón de Gualtallary (Tupungato), ambas etiquetas provienen de parcelas minuciosamente estudiadas dentro de la finca de 230 hectáreas que posee la bodega al pie de la Cordillera de los Andes. Las condiciones extremas de este terroir —marcadas por un clima continental desértico, una gran amplitud térmica y suelos heterogéneos con fuerte presencia de carbonato de calcio— imprimen en estas cepas una frescura y una complejidad aromática únicas.

La consolidación de un estilo con sello propio

Los 94 puntos otorgados por Atkin no son un hecho aislado, sino la consecuencia natural de una enología de precisión orientada a interpretar cada rincón del viñedo. Mientras el Malbec de la finca ya cuenta con un histórico reconocimiento internacional, la excelente performance del Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc demuestra que la consistencia técnica de la línea trasciende al varietal insignia, consagrando la tipicidad más pura de Gualtallary.

  • Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc: Distinguido con 94 puntos, es un ejemplar donde la fruta negra de altura se amalgama a la perfección con notas herbales y especiadas muy finas, ofreciendo una estructura en boca amplia, de taninos elegantes y una notable acidez natural que estira su final.

  • Huentala La Isabel Estate Cabernet Sauvignon: También galardonado con 94 puntos, refleja la madurez lenta y equilibrada que logran los bloques seleccionados de la finca. Destaca por su tipicidad, notas sutiles de pimienta, gran concentración y un balance madera-fruta impecable fruto de su cuidada crianza.

Una filosofía respaldada por la crítica internacional

"En la vitivinicultura de alta gama, la excelencia se logra persiguiendo la consistencia en la calidad. Estos puntajes marcan el rumbo que queremos transitar y validan el minucioso trabajo que realiza el equipo, tanto en el viñedo como en los detalles interpretativos dentro de la bodega", señala José "Pepe" Morales, líder del equipo de enología de Huentala Wines.

Con estas distinciones, Huentala Wines —unidad vitivinícola de Grupo Huentala, liderado por Julio Camsen— reafirma su compromiso de llevar la expresión de altura de Gualtallary a su punto más alto de reconocimiento global.

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