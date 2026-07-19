El pulso de la música electrónica vuelve a las alturas: se viene una nueva edición de Upstairs en Sheraton Mendoza

Con un line-up encabezado por Jorge Savoretti, Ale Castro y Melanie Camsen, Upstairs regresa el 1 de agosto al Sheraton Mendoza Hotel para ofrecer una noche de música electrónica, coctelería y una experiencia premium en uno de los espacios más exclusivos de la ciudad.

La icónica propuesta que fusiona la mejor música electrónica de club con la sofisticación de las alturas mendocinas regresa con fuerza. El próximo sábado 1 de agosto, el Sheraton Mendoza Hotel se convertirá nuevamente en el escenario de Upstairs, un evento diseñado para los amantes del ritmo, el buen vivir y las experiencias exclusivas en la ciudad.

El encuentro, que se extenderá desde las 20:00 hasta las 02:00 horas, promete una noche inolvidable con un line-up de primer nivel nacional y local, excelente coctelería y una atmósfera que ya es marca registrada de la plaza.

Un line-up de lujo para hacer vibrar la noche Para esta nueva edición, la cabina de Upstairs presenta una curaduría artística que garantiza un viaje sonoro de principio a fin:

Jorge Savoretti (Rosario): Uno de los máximos referentes y pioneros de la escena electrónica argentina . El DJ y productor rosarino, reconocido por su trayectoria internacional y su refinado sonido que transita entre el house y el techno , llega para comandar la pista con su inconfundible groove.

Uno de los máximos referentes y pioneros de la . El DJ y productor rosarino, reconocido por su trayectoria internacional y su refinado sonido que transita entre el y el , llega para comandar la pista con su inconfundible groove. Ale Castro: Una de las figuras clave de la escena nacional, reconocido por su versatilidad, elegancia en las bandejas y su constante aporte a la cultura clubber .

Una de las figuras clave de la escena nacional, reconocido por su versatilidad, elegancia en las bandejas y su constante aporte a la . Melanie Camsen: La talentosa artista mendocina será la encargada de aportar la identidad local, la frescura y la energía perfecta para conectar con el público desde las primeras horas de la noche. Alianzas que elevan la experiencia Upstairs es una producción que cuenta con el respaldo de marcas líderes que potencian cada detalle del evento. Entre los sponsors destacados que acompañan la noche se encuentran Groove Vibes, Sombrero (Huentala Wines), Vermú Lunfa, Love & Loops Records, Miller y Yacopini Motors (Concesionario Oficial Chevrolet).

Además, reafirmando el compromiso con el consumo responsable y la seguridad de los asistentes, el evento cuenta con la alianza de Cabify, asegurando un regreso seguro y cómodo a casa para todos los presentes.