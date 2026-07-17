Enoturismo subterráneo: la experiencia de descubrir el proceso del vino de altura en pleno centro de Mendoza

Una propuesta inédita permite recorrer una bodega subterránea en plena Ciudad de Mendoza, conocer un proceso de vinificación en funcionamiento y disfrutar una degustación de vinos de alta gama sin salir del centro.

Con la llegada del invierno y las temperaturas más bajas de la temporada, los planes bajo techo y al resguardo del frío se vuelven los más codiciados. Para quienes buscan vivir el apasionante mundo del vino sin tener que trasladarse hasta los viñedos, Huentala Wines presenta una propuesta única en el país: la posibilidad de realizar un recorrido enoturístico completo y conocer un proceso de vinificación real dentro de una bodega subterránea activa, ubicada en el Kilómetro Cero de la Ciudad de Mendoza.

Esta innovadora experiencia cobra vida en el primer subsuelo del Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, reconocido como el primer y único hotel bodega urbano de América.

Una bodega activa bajo el asfalto mendocino Lejos de ser un simple espacio de guarda o una sala de degustación convencional, la bodega urbana de Huentala Wines es un espacio productivo real. En las profundidades del hotel, las uvas cosechadas a 1.400 metros de altura en la prestigiosa finca La Isabel Estate, en Gualtallary (Valle de Uco), completan aquí su camino de transformación.

El circuito guiado invita a locales y turistas a sumergirse en una atmósfera íntima y cuidada, donde el murmullo de la ciudad desaparece por completo. Durante el recorrido, los visitantes pueden caminar entre piletas de hormigón, huevos de concreto, foudres de madera y barricas de roble francés, aprendiendo de cerca cómo los enólogos custodian y moldean el carácter de cada etiqueta.

De la barrica a la copa La experiencia subterránea culmina con una degustación dirigida de las líneas más emblemáticas y premiadas de la bodega, como la frescura y elegancia de Gran Sombrero o la complejidad del multipremiado Huentala Zonos. Poder catar estos exponentes de altura directamente en el sitio donde reposan y evolucionan aporta una mística inigualable al servicio.