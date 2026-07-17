Devas Bar de Sheraton Mendoza: el templo de la Scaloneta se prepara para vivir la gran final este domingo 19

Pantalla gigante, promociones especiales, 2x1 en bebidas y un clima único para alentar a la Selección Argentina. Devas Bar invita a vivir la gran final del Mundial con toda la pasión y, si llega el triunfo, extender el festejo con un brindis especial el lunes.

La pasión y la ilusión celeste y blanca paralizan al país una vez más. A lo largo de todo el torneo, Devas Bar, el exclusivo espacio gastronómico de Sheraton Mendoza Hotel, se ha consolidado como el punto de encuentro definitivo para los fanáticos de la Scaloneta en el centro mendocino. Con un clima de fiesta absoluto, transmisiones en pantalla gigante y un ambiente cargado de emoción colectiva, el bar del hotel cinco estrellas se prepara para coronar esta campaña con el evento más esperado: la gran final de este domingo 19 de julio.

En cada presentación de la Selección Argentina, Devas Bar ha registrado una asistencia impecable, convirtiendo cada partido en un ritual donde se grita cada gol con la misma fuerza que en la tribuna, pero disfrutando de la comodidad, el confort y la calidez del hotel.

Propuestas campeonas para compartir entre amigos Para vivir la gran final del domingo como se debe, el equipo de cocina de Devas Bar ha diseñado promociones especiales para compartir en las mesas de amigos y calmar los nervios del encuentro:

Promo Burger Team (Para 2 amigos): Incluye una Hamburguesa Devas Classic con papas, una Hamburguesa Sheraton con papas y una porción de aros de cebolla con aderezo de la casa por $50.000 .

Incluye una con papas, una con papas y una porción de con aderezo de la casa por . Promo Para Compartir (Para 3 amigos): Alitas de pollo BBQ (con aderezo ranch o blue cheese), nachos supremos con queso cheddar y guacamole, y una pizza gigante estilo americana (pepperoni, olivas negras y pimientos) por $50.000 .

(con aderezo ranch o blue cheese), con queso cheddar y guacamole, y una (pepperoni, olivas negras y pimientos) por . Especial de Sándwiches: Club Sándwich tradicional , tostado mixto en pan inglés con papas fritas y una generosa porción de papas fritas con cheddar y panceta para compartir por $45.000 .

, tostado mixto en pan inglés con papas fritas y una generosa porción de para compartir por . Barra Libre de Amistad: 2x1 durante la previa y el partido en cervezas, copas de vino de la línea Gran Sombrero y Fernet con Coca. Un festejo que continúa al día siguiente Como parte de la mística ganadora de Grupo Huentala, si la Selección Argentina regala un nuevo triunfo, los festejos no terminarán el domingo. Durante todo el lunes posterior a la victoria, quienes almuercen o cenen en mesas de un mínimo de 4 comensales en Devas Bar, La Cabrera o La Tavolata, recibirán una botella de Sombrero Extra Brut Rosé de cortesía para extender el brindis por los campeones.

Con capacidad limitada y una altísima demanda en cada encuentro de la Scaloneta, se recomienda a los interesados realizar sus reservas con anticipación para asegurar su lugar frente a la pantalla gigante del bar.