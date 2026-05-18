Los Andes Pass suma beneficios exclusivos en Jumbo, Vea y Easy para potenciar el ahorro diario

Los Andes Pass continúa ampliando su propuesta y anuncia una importante alianza con algunas de las principales cadenas de supermercados del país: Jumbo , Vea y Easy , incorporando nuevos beneficios exclusivos para sus socios en el rubro compras.

Los Andes Pass y McDonald's anuncian una nueva alianza con beneficios exclusivos para socios

A partir de ahora, quienes formen parte del club podrán acceder a descuentos exclusivos semanales, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce, sumando así nuevas opciones para el ahorro cotidiano.

Esta nueva alianza refuerza el compromiso de Los Andes Pass de acompañar a sus socios en su día a día, ofreciendo beneficios concretos en categorías clave como supermercado, hogar y construcción.

Con estas incorporaciones, el club continúa consolidándose como una plataforma integral de beneficios, que combina entretenimiento, experiencias y ahorro en consumos esenciales.

Cómo acceder a los descuentos

Los descuentos ya se encuentran disponibles y pueden activarse a través de la app oficial de Los Andes Pass.

¿Cómo obtener Los Andes Pass?

Quienes deseen acceder a estos beneficios pueden solicitar su membresía de forma online ingresando en el siguiente enlace:

https://back.losandespass.com.ar/frames/forms/LAP/Suscripcion