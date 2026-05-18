Los Andes Pass suma beneficios exclusivos en Jumbo, Vea y Easy para potenciar el ahorro diario

Los Andes Pass incorpora nuevos beneficios en supermercados y hogar
Los Andes Pass continúa ampliando su propuesta y anuncia una importante alianza con algunas de las principales cadenas de supermercados del país: Jumbo, Vea y Easy, incorporando nuevos beneficios exclusivos para sus socios en el rubro compras.
A partir de ahora, quienes formen parte del club podrán acceder a descuentos exclusivos semanales, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce, sumando así nuevas opciones para el ahorro cotidiano.
Beneficios exclusivos para socios
Los beneficios disponibles son:
- 15% de descuento todos los lunes en Jumbo (online y presencial)
- 15% de descuento todos los miércoles en Easy (online y presencial)
- 15% de descuento todos los jueves en Vea (exclusivo e-commerce)
Esta nueva alianza refuerza el compromiso de Los Andes Pass de acompañar a sus socios en su día a día, ofreciendo beneficios concretos en categorías clave como supermercado, hogar y construcción.
Con estas incorporaciones, el club continúa consolidándose como una plataforma integral de beneficios, que combina entretenimiento, experiencias y ahorro en consumos esenciales.
Cómo acceder a los descuentos
Los descuentos ya se encuentran disponibles y pueden activarse a través de la app oficial de Los Andes Pass.
¿Cómo obtener Los Andes Pass?
Quienes deseen acceder a estos beneficios pueden solicitar su membresía de forma online ingresando en el siguiente enlace:
https://back.losandespass.com.ar/frames/forms/LAP/Suscripcion