18 de mayo de 2026 - 14:38

Los Andes Pass suma beneficios exclusivos en Jumbo, Vea y Easy para potenciar el ahorro diario

El club de beneficios amplía su alianza con importantes cadenas de supermercados y tiendas para ofrecer descuentos semanales exclusivos tanto en compras presenciales como online.

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Los Andes Pass incorpora nuevos beneficios en supermercados y hogar

Los Andes Pass continúa ampliando su propuesta y anuncia una importante alianza con algunas de las principales cadenas de supermercados del país: Jumbo, Vea y Easy, incorporando nuevos beneficios exclusivos para sus socios en el rubro compras.

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A partir de ahora, quienes formen parte del club podrán acceder a descuentos exclusivos semanales, tanto en tiendas físicas como en plataformas de e-commerce, sumando así nuevas opciones para el ahorro cotidiano.

Beneficios exclusivos para socios

Los beneficios disponibles son:

  • 15% de descuento todos los lunes en Jumbo (online y presencial)
  • 15% de descuento todos los miércoles en Easy (online y presencial)
  • 15% de descuento todos los jueves en Vea (exclusivo e-commerce)

Esta nueva alianza refuerza el compromiso de Los Andes Pass de acompañar a sus socios en su día a día, ofreciendo beneficios concretos en categorías clave como supermercado, hogar y construcción.

Con estas incorporaciones, el club continúa consolidándose como una plataforma integral de beneficios, que combina entretenimiento, experiencias y ahorro en consumos esenciales.

Cómo acceder a los descuentos

Los descuentos ya se encuentran disponibles y pueden activarse a través de la app oficial de Los Andes Pass.

¿Cómo obtener Los Andes Pass?

Quienes deseen acceder a estos beneficios pueden solicitar su membresía de forma online ingresando en el siguiente enlace:

https://back.losandespass.com.ar/frames/forms/LAP/Suscripcion

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