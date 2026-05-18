Studio Ghibli Sinfónico: una experiencia audiovisual única regresa a Mendoza

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Tras su función a sala llena en 2025, la Orquesta Barroca de Mendoza regresa con Studio Ghibli Sinfónico , una de las propuestas más exitosas y convocantes de su repertorio audiovisual. El espectáculo vuelve en un gran presente para la agrupación, que recientemente agotó funciones en San Carlos con sus conciertos de Harry Potter y El Señor de los Anillos .

La presentación será el sábado 23 de mayo a las 21 hs en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entradaweb.com.ar y en boleterías del teatro, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.

El espectáculo propone un recorrido musical y visual por películas que marcaron generaciones, como Mi vecino Totoro , El viaje de Chihiro , La princesa Mononoke y El castillo ambulante , entre otras producciones dirigidas por Hayao Miyazaki , cuya sensibilidad narrativa y estética transformó la historia de la animación contemporánea.

Más allá de su impacto visual, gran parte de la identidad emocional de las películas de Studio Ghibli reside en su música. Las composiciones de Joe Hisaishi —autor de las bandas sonoras más emblemáticas del estudio— se caracterizan por una sensibilidad melódica profundamente ligada al ritmo narrativo y emocional de cada escena.

Al igual que en la obra de Miyazaki, la música también encuentra fuerza en los silencios. El concepto japonés de “Ma”, presente en gran parte del cine de Ghibli, propone valorar los espacios vacíos, los momentos de contemplación y la emoción contenida. Esa búsqueda estética se refleja en partituras donde el piano y la orquesta sinfónica construyen climas íntimos, épicos y profundamente evocadores.

La propuesta se completa con proyecciones audiovisuales especialmente integradas al concierto, creando un espectáculo pensado tanto para fanáticos de Studio Ghibli como para quienes buscan vivir una experiencia artística inmersiva, emotiva y de gran impacto visual y sonoro.

El regreso de Studio Ghibli Sinfónico coincide además con un momento histórico para el reconocido estudio japonés, recientemente distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, un reconocimiento internacional a su aporte artístico, cultural y humano dentro de la historia del cine y la animación.

Orquesta Barroca de Mendoza

Acerca de la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.

En los últimos años, la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.

Bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, acercando la música orquestal a públicos de todas las edades a través de conciertos innovadores y de gran impacto artístico.