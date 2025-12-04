Droga en tours de compras: traían a Mendoza desde el Norte 65 kilos de marihuana en mochilas infantiles

El cargamento fue detectado en por Gendarmería y había salido de Salta con la droga disimulada en bultos con mercadería.

Los “tours de compras” que vienen de norte de país se han convertido en una de las formas preferidas que tienen los narcos mendocinos para ingresar a la provincia tanto marihuana como cocaína, tal como quedó en claro con el reciente decomiso de 90 kilos de cocaína en una vivienda de Maipú.

Ahora, personal de Gendarmería Nacional logró decomisar 65 kilos de marihuana que venían a Mendoza en un colectivo que había sido fletado en la provincia de Salta.

El hallazgo se produjo el martes sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 592, en el Acceso Norte San Fernando del Valle de Catamarca, donde los funcionarios del Escuadrón 67 junto a efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Catamarca” llevaron a cabo, en horas de la tarde, el registro de un ómnibus “tour de compras” que circulaba con itinerario Salta - Mendoza.

65_kilos_de_marihuana_entre_mochilas_escolares_infantiles_-_catamarca El procedimiento en el que se detectaron 65 kilos de marihuana. Gentileza Gendarmería Nacional. Con el rodado detenido, los uniformados procedieron inspeccionar la bodega, lugar donde hallaron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa, por lo que continuaron a identificar a los propietarios de los mismos.

Seguidamente, los efectivos lograron localizar a tres ciudadanas mayores de edad y abrieron los bultos, que contenían mochilas infantiles, que camuflaban el traslado de 60 paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal.

En presencia de testigos, el personal de la Fuerza efectuó las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la existencia de 65 kilos 868 gramos de marihuana. Intervinieron en el hecho, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, que determinaron el decomiso de la totalidad de la droga y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, las involucradas quedaron detenidas en infracción a la Ley 23.737.