Fin de semana inestable en Mendoza: pronostican lluvias y lloviznas para este sábado.

Se esperan jornadas mayormente nubladas y con nevadas en alta montaña. El estado de los pasos internacionales a Chile.

Luego de un viernes gris en Mendoza, el pronóstico meteorológico para este fin de semana anticipa que se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con el registro de lluvias y lloviznas en distintos puntos de la provincia.

El pronóstico para el sábado y domingo Según los datos brindados por la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará mayormente nublado y con poco cambio de la temperatura. Se esperan lluvias y lloviznas que afectarán a los tres oasis cultivados de la provincia, además de nevadas en la zona de cordillera. La temperatura máxima estimada alcanzará los 15°C, mientras que la mínima se ubicó en los 10°C.

Para el domingo, se anticipa una jornada mayormente nublada y fría, con un descenso de la temperatura. Continuarán las lluvias y lloviznas, acompañadas por vientos moderados del sector sur y nuevas nevadas en cordillera. Sin embargo, se prevé una mejora en las condiciones climáticas a partir de la tarde. Los termómetros marcarán una máxima de 16°C y una mínima de 9°C.

Estado de los pasos internacionales A pesar de la inestabilidad climática y las nevadas en alta montaña, por el momento, los cruces fronterizos hacia Chile permanecen operativos.

El Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación. Actualmente rige el horario de invierno, por lo que se puede transitar de 9:00 a 21:00 (hora argentina) y de 8:00 a 20:00 (hora chilena).