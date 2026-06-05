Mendoza despide al Indio Solari: ricoteros se reunirán esta tarde en la plaza Independencia

La noticia del fallecimeinto del Indio Solari conmocionó a todo el país y en Mendoza los ricoteros comenzaron a hacer circular un flyer donde anunciaban una convocatoria para despedirlo en plaza Independencia .

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Según señala la publicación, la juntada está prevista para este viernes a las 19 horas y va en sintonía con la convocatoria masiva que se realizará esta tarde en Ciudad de Buenos Aires.

Desde las 18, miles de fanáticos se congregarán en la Plaza de Mayo para una "Misa Ricotera". La iniciativa que se hizo viral en cuestión de minutos, dejó un mensaje breve y claro: “Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera”.

El flayer que convoca a milies de fanáticos para despedir al Indio en Plaza de Mayo.

Qué se sabe sobre el fallecimiento del Indio Solari

Según trascendió esta mañana, un parte emitido por la policía indica que a las 8 de la mañana su cuidadora ingresó al domicilio para trabajar y lo encontró al borde de la pileta climatizada.

En el transcurso del día se llevará a cabo la autopsia correspondiente para confirmar la causa de su fallecimiento. La leyenda del rock popular luchaba contra contra el Parkinson hace más de 10 años.