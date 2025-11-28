Una familia grabó a 90 cóndores juntos comiendo una vaca en Tupungato sin saber que registraron el récord nacional

Fotos y video. Un hecho inédito para la conservación de la fauna silvestre ocurrió en la localidad de La Carrera, más de 90 cóndores andinos fueron observados y filmados de manera simultánea mientras se alimentaban.

Un hecho inédito para la conservación de la fauna silvestre ocurrió en la localidad de La Carrera, en Tupungato, donde más de 90 cóndores andinos fueron observados y filmados de manera simultánea mientras se alimentaban de una vaca muerta. El avistamiento, realizado por una familia de la zona, constituye el mayor registro documentado en Argentina y fue informado al Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente.

“El cóndor andino cumple un rol esencial en los ambientes de altura de la Cordillera de los Andes. Su función carroñera lo convierte en un sanitario natural que contribuye a eliminar restos de animales muertos, reducir focos de infección y evitar la propagación de enfermedades. Gracias a su pico fuerte, abre la piel y los tejidos duros de los animales muertos, facilitando que luego puedan alimentarse aves y animales carroñeros más pequeños”, explicó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.

En Mendoza, el cóndor andino —ave emblemática y símbolo de los Andes— está declarado Monumento Natural Provincial, además de estar categorizado como “Vulnerable” a nivel global y “Amenazado” en Argentina.

La presencia simultánea de más de noventa individuos en un mismo punto representa un fuerte indicador del buen estado ambiental en la zona cordillerana. Según especialistas, un evento de esta magnitud refleja disponibilidad de alimento, baja perturbación humana y coexistencia de ejemplares adultos y juveniles, factores clave para la estabilidad de la población.

Estos encuentros masivos también favorecen comportamientos sociales propios de la especie, como la definición de jerarquías y la consolidación de interacciones grupales necesarias para su supervivencia.

"El registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino", afirmó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre. El funcionario destacó, además, que estos registros permiten dimensionar la importancia de profundizar las políticas de conservación vigentes.

Un trabajo sostenido por la conservación Mendoza integra una red articulada para la protección del cóndor andino a través del Programa de Conservación del Cóndor Andino, en el que participan organismos provinciales y nacionales junto a organizaciones especializadas: el Ministerio de Energía y Ambiente, el Programa de Santuarios del Cóndor (SCCN), Fundación Cullunche, SOS Acción Salvaje, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Natural Villavicencio y Natura Argentina. Las acciones incluyen monitoreos permanentes, rescates, rehabilitación, campañas educativas y censos simultáneos, todas orientadas a fortalecer la presencia y protección de la especie. Este récord supera el registro previo de San Luis, donde se contabilizaron 80 ejemplares durante el Censo Simultáneo de octubre. Además, se suma al hallazgo reciente de un nido activo en el Parque Provincial Tupungato, detectado también a fines de octubre. El Ministerio de Energía y Ambiente remarcó que tanto la congregación excepcional de más de 90 cóndores como la detección del nuevo nido consolidan a Mendoza como una de las regiones más relevantes del país para la conservación del cóndor andino. Asimismo, subrayó la importancia de continuar impulsando políticas de protección sostenidas, fortalecer la articulación institucional y promover la educación ambiental para afianzar el vínculo de la comunidad con esta especie emblemática de los Andes.