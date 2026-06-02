Invasión de ratas: vecinos denuncian un foco infeccioso en un predio abandonado y temen por su salud

Los afectados formalizaron el reclamo bajo los expedientes 1365433 y 136645, pero aseguran que las autoridades y el sindicato ignoran el riesgo sanitario por la plaga.

Habitantes de la zona sur de Concordia denuncian una alarmante invasión de ratas que ha afectado sus hogares desde principios de mayo. La plaga, que ya ingresó a viviendas particulares, tendría su origen en propiedades del sindicato ferroviario La Fraternidad, ubicadas en calle Uruguay e Hipólito Yrigoyen.

La situación es crítica para quienes residen en Hipólito Yrigoyen al 200. Una vecina relató que los animales entraron a su casa por el conducto de un calefactor de tiro balanceado, causando destrozos. A pesar de contratar servicios privados de desratización, el problema persiste porque el foco principal no ha sido abordado.

image El foco infeccioso en el predio ferroviario Los denunciantes apuntan directamente a un inmueble en calle Uruguay 133, donde funcionan dormitorios para maquinistas. Aseguran que la falta de mantenimiento y la acumulación de residuos en los fondos del predio gremial han creado un criadero masivo de ratas que se desplazan por techos y medianeras de las casas linderas.

La respuesta de los responsables del lugar ha sido motivo de indignación. Según los vecinos, al intentar dialogar personalmente con las autoridades de La Fraternidad, no fueron tomados en serio. Desde el sindicato afirmaron inicialmente que se estaban ocupando del asunto, pero en la zona no se observa ninguna acción de limpieza o fumigación.

El conflicto ha escalado a la vía administrativa municipal sin éxito. Se presentaron notas firmadas y expedientes ante Mesa de Entradas para que quede constancia oficial del reclamo. Los vecinos incluso contactaron a la viceintendenta para exponer la gravedad del caso, pero sostienen que su respuesta fue desestimar la denuncia.

image Los vecinos no encuentran respuestas en las autoridades La preocupación sanitaria crece a medida que las ratas son vistas comiendo brotes de árboles y caminando libremente por los muros a plena luz del día. Los residentes exigen una intervención coordinada de la Dirección de Saneamiento Ambiental para eliminar los focos de reproducción antes de que aparezcan enfermedades graves. “Fuimos a hablar personalmente y prácticamente se nos rieron en la cara”, lamentó una de las vecinas afectadas al describir la actitud del gremio ante la plaga que azota al barrio. La falta de mantenimiento en los fondos de la sede sindical sigue siendo señalada como la causa principal del problema que hoy mantiene en vilo a toda la zona sur.